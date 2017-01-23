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Телевидение, связь, Интернет Технологии

В 2016 году операторы "Дом.ru" приняли 9,5 млн звонков и обращений

ИЖЕВСК. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 году телеком-оператор "Дом.ru" принял 9,5 млн звонков и онлайн-обращений от своих действующих и потенциальных клиентов - на 3% больше, чем в 2015 году.

Чаще всего абоненты обращались в компанию по телефону. Более 800 операторов контакт-центров в Ижевске, Набережных Челнах, Омске, Перми и Санкт-Петербурге обработали за год около 9 млн звонков. Среднее время ожидания на линии составило 27 секунд, что почти вдвое меньше установленного в компании норматива (45 секунд).

Более 83% клиентов (1,5 млн человек) по результатам обращения в колл-центр поставили оценку "пять" за обслуживание - это на 30% больше, чем в 2015 году. Возможность оценить работу специалиста есть у каждого позвонившего в "Дом.ru".

Клиенты могут обратиться в "Дом.ru" через онлайн-консультант на сайте www.domru.ru, этой возможностью в 2016 году воспользовались более 300 000 раз. Около 15 000 обращений поступило через официальные аккаунты оператора в "ВКонтакте", Facebook, Twitter и "Одноклассники", более 3 000 - через мобильные приложения "Дом.ru Агент", "Дом.ru TV", "Дом.ru Wi-Fi", "Дом.ru Phone", около 2 000 - на Едином форуме абонентов.

Более половины всех обращений - это консультации по техническим вопросам, в числе других популярных тем - информация о новых услугах, сервисах и акциях, вопросы про подключение.

"Мы работаем как над увеличением числа каналов обращения, так и над улучшением качества обслуживания. Приятно, когда клиенты ставят "пятерки" - это означает, что мы движемся в правильном направлении", - комментирует директор объединенного контакт-центра "Дом.ru" Елена Козлова.

Теги: Дом.ru Козлова Елена обращения граждан интернет телекоммуникации связь телевидение услуги

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