Объем выдачи онлайн-займов в Самарской области за год вырос вдвое

Сервис онлайн-кредитования Е-заем проанализировал рост этого сегмента в регионах Приволжского федерального округа по итогам 2016 года. Лидером по объему выданных средств среди них стала Самарская область, где этот показатель достиг 231,7 млн рублей, увеличившись за год почти вдвое.

Меньше всего онлайн-займов было выдано в республике Мордовия - 30,02 млн рублей. В целом же объем выдачи займов посредством сети Интернет в ПФО в 2016 году составил около 1,639 млрд рублей, прибавив за год 102%.

Наибольшая доля просроченной (более 30 дней) задолженности зафиксирована в Республике Марий Эл, Оренбургской и Саратовской областях. Лучше всего ситуация с долгами обстоит в Республике Мордовия, Нижегородской области и Удмуртской Республике.

"В регионах Приволжского федерального округа онлайн-кредитование в 2016 году росло примерно такими же темпами, как и в России в целом, - комментирует Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования Е-заем. - Сейчас это самый быстрорастущий сегмент розничного кредитования. Это вызвано многими факторами. Такой способ, с одной стороны, удобен для клиентов, с другой - выгоден для самих участников рынка. В ближайшее время рост продолжится, на рынок уже вышли крупные компании, которые до того работали лишь в офлайне".

Около четверти заемщиков онлайн-МФО в Приволжском округе от 25 до 30 лет. Около половины из них имеют собственное жилье и высшее образование. Около 20% клиентов заняты в бюджетной сфере и столько же в торговле. Около 30% имеют заработок от 20 до 30 тыс рублей. Самые популярные цели займов - непредвиденные расходы, ежедневные расходы и ремонт.