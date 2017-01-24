28% пассажиров Курумоча предпочитают летать "налегке"

Международный аэропорт Курумоч провел социологическое исследование, чтобы лучше узнать своих пассажиров и понять степень их удовлетворенности услугами аэропортового комплекса. За время исследования было опрошено около тысячи пассажиров внутрироссийских и международных рейсов.

Около 60% пассажиров оказались людьми возрасте 25-44 года. 37% из них в качестве цели своего полета внутри страны называли командировку, 28% - отпуск, 24% - навещали родных и близких, проживающих в других городах. На международных линиях картина принципиально иная - более 80% летели именно отдыхать.

Почти каждый десятый пассажир самарского аэропорта летает внутри страны один раз в месяц, каждый пятый - два-три раза в месяц. Но были и те, кто летел впервые, - это 8,5% опрошенных, по сравнению с прошлым годом таких пассажиров стало почти втрое больше.

Международными линиями каждый пятый пассажир пользуется один раз в полгода, а более половины всех опрошенных - один раз в год. При этом 28% пассажиров предпочитает летать налегке, остальные - берут с собой багаж. Наиболее удобным способом регистрации на рейс 2/3 пассажиров назвали стойку в аэропорту. Путешественники высоко оценивают кафе и рестораны на территории аэровокзального комплекса.

Добавим, что сегодня в Курумоче открыты шесть кафе и ресторанов, более десятка магазинов, аптека, отделение банка, пять банкоматов. Наиболее популярными услугами у пассажиров являются упаковка багажа, автоматы по продаже кофе и снэков, а также банкоматы. Среди услуг, которыми опрошенные пассажиры планируют воспользоваться в будущем, - заказ еды на борт, бронирование экскурсий и предзаказ в магазине беспошлинной торговли.