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Отдых за рубежом Отдых

28% пассажиров Курумоча предпочитают летать "налегке"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч провел социологическое исследование, чтобы лучше узнать своих пассажиров и понять степень их удовлетворенности услугами аэропортового комплекса. За время исследования было опрошено около тысячи пассажиров внутрироссийских и международных рейсов.

Около 60% пассажиров оказались людьми возрасте 25-44 года. 37% из них в качестве цели своего полета внутри страны называли командировку, 28% - отпуск, 24% - навещали родных и близких, проживающих в других городах. На международных линиях картина принципиально иная - более 80% летели именно отдыхать.

Почти каждый десятый пассажир самарского аэропорта летает внутри страны один раз в месяц, каждый пятый - два-три раза в месяц. Но были и те, кто летел впервые, - это 8,5% опрошенных, по сравнению с прошлым годом таких пассажиров стало почти втрое больше.

Международными линиями каждый пятый пассажир пользуется один раз в полгода, а более половины всех опрошенных - один раз в год. При этом 28% пассажиров предпочитает летать налегке, остальные - берут с собой багаж. Наиболее удобным способом регистрации на рейс 2/3 пассажиров назвали стойку в аэропорту. Путешественники высоко оценивают кафе и рестораны на территории аэровокзального комплекса.

Добавим, что сегодня в Курумоче открыты шесть кафе и ресторанов, более десятка магазинов, аптека,  отделение банка, пять банкоматов. Наиболее популярными услугами у пассажиров являются упаковка багажа, автоматы по продаже кофе и снэков, а также банкоматы. Среди услуг, которыми опрошенные пассажиры планируют воспользоваться в будущем, - заказ еды на борт, бронирование экскурсий и предзаказ в магазине беспошлинной торговли.

Теги: Курумоч аэропорт Самара исследования транспорт услуги

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Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 14:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 15:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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