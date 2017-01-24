Где в Самаре получить навыки специалиста в сфере ЖКХ

Все больше жителей самарских многоквартирных домов организуются в товарищества собственников жилья, чтобы самостоятельно управлять своим имуществом. Но каждый раз возникает вопрос: как найти председателя ТСЖ, который бы владел экономическими и юридическими знаниями?

Еще недавно стать профессиональным управдомом можно было разве что путем самообразования. Вместе с тем, как рассказали Волга Ньюс в региональном центре общественного контроля ЖКХ, сегодня, согласно ст. 161 ЖК, обучением специалистов в этой сфере должны заниматься муниципалитеты. Так, в 2014-2015 годах власти Самары выделяли средства бюджета на обучение председателей ТСЖ и ЖСК. Ежегодно их выпуск составлял 20 человек, плюс столько же прошедших курсы председателей домовых советов.

Вполне логично, что уже в самом ближайшем будущем это направление может стать полноценной профессией и специалист в сфере ЖКХ сможет предложить свои услуги любой организации. Осознавая это, уже со следующего учебного года специалистов в области управлениями домами будут готовить в Самарском энергетическом колледже, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, а также Международном институте рынка.

Ну, а для тех, кто хочет получить основополагающие знания в сфере ЖКХ уже сейчас, есть другой путь: приобрести нужный опыт в Центре оценки квалификации в сфере ЖКХ. Сегодня здесь проводят оценку профессиональных качеств работников управляющих компаний. В этом случае готовиться к экзамену придется самостоятельно, но зато в процессе прохождения испытания можно выяснить "провалы" в своих знаниях, а в случае успешной сдачи - получить документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию.

По словам руководителя самарского центра оценки квалификации в сфере ЖКХ Александра Филина, потенциальному управленцу в сфере ЖКХ следует начать с написания заявления о прохождении независимой оценки квалификации, к этому заявлению прикладывается определенный перечень документов (копия документа об образовании, копия трудовой книжки, заверенная работодателем, резюме, свидетельства о прохождении дополнительных курсов по повышению квалификации). Затем комиссия определяет, на какой уровень квалификации может претендовать соискатель, далее идет согласование с соискателем порядка сдачи экзамена, который проходит в два этапа: теоретическая часть в виде тестирования и практическая. "По итогам экзамена весь пакет документов с результатами отправляются в центральную аттестационную комиссию Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ в Москву, где окончательно принимается решение о прохождении экзамена. По итогам положительной сдачи экзамена выдается отраслевое свидетельство о квалификации. Имея такие "корочки", можно как претендовать на место специалиста в УК, так и предложить свои услуги любому ТСЖ", - говорит Филин.