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РЖД вновь распродает билеты в купе

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 января самарцы снова смогут приобрести билеты РЖД по специальной цене в рамках акции "Удачный вторник".

Из Москвы до Самары можно будет доехать в купе на верхней полке за 999 рублей на поездах №050М и 138Й. Поездка из Самары в Москву обойдется пассажирам верхних полок купе поездов №049Й и 137Э также в 999 рублей.

Специальное предложение распространяется на определенные даты поездок: с 31 января по 21 февраля.

Распродажа начнется 31 января в 10:00 утра, количество мест ограниченно.

Теги: РЖД акция транспорт скидки Москва Самара билеты железная дорога

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