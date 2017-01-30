РЖД вновь распродает билеты в купе

31 января самарцы снова смогут приобрести билеты РЖД по специальной цене в рамках акции "Удачный вторник".

Из Москвы до Самары можно будет доехать в купе на верхней полке за 999 рублей на поездах №050М и 138Й. Поездка из Самары в Москву обойдется пассажирам верхних полок купе поездов №049Й и 137Э также в 999 рублей.

Специальное предложение распространяется на определенные даты поездок: с 31 января по 21 февраля.

Распродажа начнется 31 января в 10:00 утра, количество мест ограниченно.