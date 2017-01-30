За отсутствие табличек о запрете курения самарские организации оштрафованы на 640 тыс. рублей

В 2016 году к административной ответственности должностными лицами Управления было привлечено 149 должностных и юридических лиц, допустивших правонарушения в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма, на сумму 1463 тыс. рублей.
В том числе за отсутствие на зданиях, въездах и проходов на их территории специальных знаков о запрете курения было вынесено 39 постановлений на сумму 640 тыс. рублей.
За отсутствие специально оборудованных мест для курения - одно постановление в отношении юридического лица на сумму 50 тыс. рублей, за курение на детских площадках - одно постановление в отношении гражданина на сумму 2 тыс. рублей.
Кроме того, за 2016 год региональный орган Роспотребнадзора проверил 192 субъекта (384 торговых точки), осуществляющих розничную продажу табачной продукции. В 141 торговой точке были выявлены следующие нарушения:
- реализация табачных изделий на расстоянии менее ста метров от образовательного учреждения;
- нарушение требований к знаку о запрете курения, реализация табачных изделий несовершеннолетним;
- розничная торговля с открытой выкладкой табачной продукции;
- курение табака на рабочих местах;
- отсутствие прайс-листа с перечнем табачной продукции и др.