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Права потребителя

За отсутствие табличек о запрете курения самарские организации оштрафованы на 640 тыс. рублей

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 году к административной ответственности должностными лицами Управления было привлечено 149 должностных и юридических лиц, допустивших правонарушения в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма, на сумму 1463 тыс. рублей.

В том числе за отсутствие на зданиях, въездах и проходов на их территории специальных знаков о запрете курения было вынесено 39 постановлений на сумму 640  тыс. рублей.

За отсутствие специально оборудованных мест для курения - одно постановление в отношении юридического лица на  сумму 50  тыс. рублей, за курение на детских площадках - одно постановление в отношении гражданина на сумму 2 тыс. рублей.

Кроме того, за 2016 год региональный орган Роспотребнадзора проверил 192 субъекта (384 торговых точки), осуществляющих розничную продажу табачной продукции. В 141 торговой точке были выявлены следующие нарушения:

- реализация табачных изделий на расстоянии менее ста метров от образовательного учреждения;
- нарушение требований к знаку о запрете курения, реализация табачных изделий несовершеннолетним;
- розничная торговля с открытой выкладкой табачной продукции;
- курение табака на рабочих местах;
- отсутствие прайс-листа с перечнем табачной продукции и др.

Теги: Роспотребнадзор курение штрафы Самара организация нарушения

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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