Роспотребнадзор продлевает сроки ограничения продажи "боярышника"

27 января вступило в силу новое постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2017 года "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией". Таким образом, запрет на продажу тоников и лосьонов, непредназначенных для приема внутрь, продлен до конца марта.

Между тем региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что в период с 26 декабря 2016 года по 24 января 2017 года его специалистами совместно с органами полиции было изъято из оборота 1298,7 литров спиртосодержащей непищевой продукции. Пока нарушителей оштрафовали на общую сумму 43,5 тыс. рублей, но много дел все еще находятся на рассмотрении.

"В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, а также граждан в поддержку принимаемых мер, - отмечают в ведомстве. - Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей".

По вопросам реализации постановления для граждан и предпринимателей в Роспотребнадзоре по Самарской области работают "горячие линии":

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