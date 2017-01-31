16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Платить ресурсоснабжающим организациям можно в обход УК Сотрудник офиса продаж МТС не смог оспорить приговор за незаконную детализацию переговоров клиента В самарском "Макдональдсе" искали тараканов "Фанфурики", произведенные самарским "Гиппократом", изымают из продажи Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Права потребителя

Роспотребнадзор продлевает сроки ограничения продажи "боярышника"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 96
Версия для печати

27 января вступило в силу новое постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2017 года "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией". Таким образом, запрет на продажу тоников и лосьонов, непредназначенных для приема внутрь, продлен до конца марта.

Между тем региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что в период с 26 декабря 2016 года по 24 января 2017 года его специалистами совместно с органами полиции было изъято из оборота 1298,7 литров спиртосодержащей непищевой продукции. Пока нарушителей оштрафовали на общую сумму 43,5 тыс. рублей, но много дел все еще находятся на рассмотрении.

"В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов РФ, а также граждан в поддержку принимаемых мер, - отмечают в ведомстве. - Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей".

По вопросам реализации постановления для граждан и предпринимателей в Роспотребнадзоре по Самарской области работают "горячие линии":

*  (846) 266-98-47 - отдел надзора по гигиене питания
*  (846) 337-66-35 - отдел надзора по коммунальной гигиене
*  (846) 260-34-73 - отдел защиты прав потребителей
*  (84670) 2-31-73 - территориальный отдел в Нефтегорском районе
*  (8482) 37-22-03 - территориальный отдел в Тольятти
*  (84635) 4-04-91 - территориальный отдел в Новокуйбышевске
*  (84639) 3-10-10 - территориальный отдел в Чапаевске
*  (8464) 98-46-16 - территориальный отдел в Сызрани
*  (84661) 2-55-11 - территориальный отдел в Отрадном
*  (84655) 2-45-75 - территориальный отдел в Сергиевском районе

В праздничные и выходные дни интересующие вас вопросы можно задать дежурному сотруднику по тел. (846) 260-38-25.

Теги: Роспотребнадзор боярышник запрет Самара полиция спирт

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

Фото на сайте

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Квасная правда: что скрывается за лотками и этикетками?

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5