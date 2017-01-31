Открыта продажа билетов на регулярный рейс Самара-Стамбул

Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов на регулярные прямые рейсы из Международного аэропорта Курумоч. Первый вылет по маршруту Стамбул-Самара запланирован на 10 марта 2017 года.

До конца осенне-зимней навигации вылеты в Самару будут осуществляться два раза в неделю — во вторник и пятницу в 22.45, вылеты из Самары — по средам и субботам, в 7.00 местного времени.

С началом весенне-летней навигации частота полетов увеличится. Так с 26 марта рейс Стамбул-Самара будет осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье в 22.10. В обратном направлении можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу в 4.55.

Перевозка пассажиров запланирована на воздушных судах Аirbus 321. Подробную информацию о стоимости билетов и условиях перевозки можно уточнить в авиакомпании.