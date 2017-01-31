16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Раннее бронирование: спрогнозированная экономия Самолет, летевший из Дубая в Самару, из-за погоды сел в Казани Самарцы, отправляясь в отпуск в теплые страны, серьезно рискуют заболеть тропической лихорадкой Отпуск за границей со Сбербанком будет спокойнее Прицениваемся к новогодним турам по России и странам СНГ

Отдых за рубежом Отдых

Открыта продажа билетов на регулярный рейс Самара-Стамбул

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 387
Версия для печати

Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов на регулярные прямые рейсы из Международного аэропорта Курумоч. Первый вылет по маршруту Стамбул-Самара запланирован на 10 марта 2017 года.

До конца осенне-зимней навигации вылеты в Самару  будут осуществляться два раза в неделю —  во вторник и пятницу  в 22.45, вылеты из Самары — по средам и субботам, в 7.00 местного времени.

С началом весенне-летней навигации частота полетов увеличится. Так с 26 марта рейс Стамбул-Самара будет осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье в 22.10. В обратном направлении можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу в 4.55.

Перевозка пассажиров запланирована на воздушных судах Аirbus 321. Подробную информацию о стоимости билетов и условиях перевозки можно уточнить в авиакомпании.

Авиакомпания Atlasjet Airlines  основана 14 марта 2001 года в Турции, первый рейс состоялся  1 июня 2001 г. С 2015 года после ребрендинга носит имя  Atlasglobal. Маршрутная сеть авиакомпании включает как рейсы внутри страны, так и в города Северного Кипра, Европы, Азии и Ближнего Востока. Парк Atlasglobal состоит из 27 воздушных судов: 1 Аirbus 319, 9 Аirbus 320 и 17 Аirbus321.

Теги: Самара Курумоч Стамбул туризм транспорт авиация

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 14:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 15:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

Фото на сайте

Отправляемся в Болгарию за морем и розовым маслом

Отправляемся в Болгарию за морем и розовым маслом

Любуемся предрождественской Европой из салона Skoda Rapid 1.6 AT

Любуемся предрождественской Европой из салона Skoda Rapid 1.6 AT

Самарские бизнесмены провели бизнес-встречу 5 o'clock Travel

Самарские бизнесмены провели бизнес-встречу 5 o'clock Travel

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5