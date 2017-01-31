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Досуг Отдых

Группа VLNY даст бесплатный концерт в "Меге"

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 февраля в 18:00 в честь пятилетия "Меги" на территории ТЦ состоится большой праздничный концерт, где для зрителей выступит инди-рок группа VLNY.

Кроме того к юбилею торгового центра с 8 по 12 февраля для гостей будут проводиться различные мероприятия, детские мастер-классы, конкурсы и акции. Также посетителей "Меги" ждет шопинг-квест. 

Оплачивая в эти дни покупки в магазинах-участниках картой Megacard, вы получите в пять раз больше баллов. Подробности на сайте ТЦ "Мега".

Теги: ТЦ Мега Самара VLNY праздники день рождения шопинг концерты

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