Группа VLNY даст бесплатный концерт в "Меге"

11 февраля в 18:00 в честь пятилетия "Меги" на территории ТЦ состоится большой праздничный концерт, где для зрителей выступит инди-рок группа VLNY.
Кроме того к юбилею торгового центра с 8 по 12 февраля для гостей будут проводиться различные мероприятия, детские мастер-классы, конкурсы и акции. Также посетителей "Меги" ждет шопинг-квест.
Оплачивая в эти дни покупки в магазинах-участниках картой Megacard, вы получите в пять раз больше баллов. Подробности на сайте ТЦ "Мега".
Последние комментарии
Да и не нужен этот Воля никому в Самаре!
Хамство по отношению к Самаре, сначала концерт перенесли на полгода, а сегодня когда люди пришли нарядные на концерт, им пришлось вместо него стоять в огромной очереди в кассу чтобы сдать билеты на 35 градусной жаре!