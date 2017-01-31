Яндекс запустил сервис по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы

Яндекс.Автобус поможет выбрать удобный рейс, оплатить заказ банковской картой и, если требуется, сразу же приобрести обратный билет.

На сервисе уже сегодня доступны более 10 тысяч направлений, которые охватывают большинство городов России. При этом Яндекс.Автобусы не берут комиссию с пользователей и партнеров, поэтому почти все билеты там можно купить по той же цене, что и в кассе автовокзала, или чуть дороже.

"В месяц поиск Яндекса обрабатывает более 5 млн запросов о билетах, автовокзалах и расписании автобусов. Еще 1,4 миллиона запросов приходится на маршруты в Яндекс.Расписаниях. При этом, по нашим данным, через Интернет в России продается всего 2-3% билетов, - говорит руководитель сервиса Яндекс.Автобусы Михаил Томшинский. - Мы хотим изменить эту ситуацию. Пользователям мы предлагаем удобный способ покупки билетов, а перевозчикам и другим участникам рынка - новый канал продаж с большой аудиторией и ежедневное перечисление выручки".

Сервис доступен со стационарных компьютеров и мобильных устройств, для которых есть адаптированная мобильная версия.