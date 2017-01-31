Банки снижают лимиты кредитных карт

За год размер среднего лимита по кредитным картам в Самарской области упал на 19% - с 52370 рублей (по данным на 1 января 2016 года) до 42430 рублей. Такую статистику предоставило Национальное бюро кредитных историй, опубликовав данные своего исследования.

"В условиях снижения аппетита к риску банки-лидеры на рынке "карточного" кредитования стараются максимально эффективно оперировать параметрами кредитов, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Это позволяет оперативно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. Поскольку ситуация с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования в прошлом году не отличалась стабильностью, банки стали более тщательно подходить к работе с заемщиками".

Викулин также отмечает, что темпы выдачи кредитных карт в прошлом году оставались на достаточно высоком уровне, а вместе с ними росла и доля использованного заемщиками лимита по кредитным картам. В четвертом квартале 2016 года она впервые достигла 68,6% (рост на 8,1% по сравнению с третьим кварталом 2016 года). В Самарской области, по данным на 1 января 2017 года, этот показатель составил 67%.