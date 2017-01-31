Под какой процент в Самаре оформят потребительский кредит

Зима - время года, когда россияне наиболее активно берут кредиты на самые разные нужды. Сегодня мы выясним, в каком банке готовы предложить кредит под наиболее выгодный процент.

Мы обзвонили семерку крупнейших федеральных банков, работающих в Самаре, и спросили, на каких условиях у них можно оформить потребительский кредит без поручительства размером 100 тыс. рублей, сроком на три года. Результаты этого мини-исследования представлены в таблице.

Впрочем, следует добавить, что ряд кредитных учреждений предъявляет к своим заемщикам достаточно жесткие требования. Так, к примеру, в Россельхозбанке нас предупредили, что обязательным условием для одобрения кредита является наличие у работодателя стационарного телефона. Другие банки, напротив, для отдельных категорий заемщиков готовы предложить специальные условия кредитования. Например в Промсвязьбанке действуют пониженные процентные ставки по кредитам для зарплатных клиентов банка, работников бюджетной сферы и аккредитованных компаний, граждан, имеющих положительную кредитную историю в банке, вкладчиков. Более того, при оформлении выдачи кредита в интернет-банке Промсвязьбанк снижает по всем программам процентную ставку на -1%.