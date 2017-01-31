16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Под какой процент в Самаре оформят потребительский кредит Область лидирует по динамике объемов потребкредитования Как должнику устроить себе "кредитные каникулы" Ипотека с госсподдержкой: с Нового года — новые правила? Рост ипотечного кредитования в Самарской области составил 30%

Кредитование Деньги

Под какой процент в Самаре оформят потребительский кредит

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 104
Версия для печати

Зима - время года, когда россияне наиболее активно берут кредиты на самые разные нужды. Сегодня мы выясним, в каком банке готовы предложить кредит под наиболее выгодный процент.

Мы обзвонили семерку крупнейших федеральных банков, работающих в Самаре, и спросили, на каких условиях у них можно оформить потребительский кредит без поручительства размером 100 тыс. рублей, сроком на три года. Результаты этого мини-исследования представлены в таблице.

Впрочем, следует добавить, что ряд кредитных учреждений предъявляет к своим заемщикам достаточно жесткие требования. Так, к примеру, в Россельхозбанке нас предупредили, что обязательным условием для одобрения кредита является наличие у работодателя стационарного телефона. Другие банки, напротив, для отдельных категорий заемщиков готовы предложить специальные условия кредитования. Например в Промсвязьбанке действуют пониженные процентные ставки по кредитам для зарплатных клиентов банка, работников бюджетной сферы и аккредитованных компаний, граждан, имеющих положительную кредитную историю в банке, вкладчиков. Более того, при оформлении выдачи кредита в интернет-банке Промсвязьбанк снижает по всем программам процентную ставку на -1%.

 

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 20:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

Фото на сайте

энгри бердс

энгри бердс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5