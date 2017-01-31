В Роспотребнадзоре рассказали, какая температура должна быть в школах и детсадах

В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе все большее число родителей обращают внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что требования к микроклимату помещений в школах и детских садах регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 2.4.1.3049-13. Согласно им, в общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха должны составлять:

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

Учебные помещения в школах должны проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков. В детских садах проветривание всех помещений должно проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится.

В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях управлением Роспотребнадзора по Самарской области применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности учреждений.