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Советы специалиста Красота и здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, какая температура должна быть в школах и детсадах

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе все большее число родителей обращают внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что требования к микроклимату помещений в школах и детских садах регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 2.4.1.3049-13. Согласно им, в общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха должны составлять:

18-24 °C - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;
17-20 °C - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;
20-24 °C - спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;
20-22 °C - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;
19-21 °C - санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

22–24 °C - приемные, игровые ясельных групповых ячеек;
21–23 °C - приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;
19–20 °C - спальни всех групповых ячеек;
22–24 °C - помещения медицинского назначения;
25–26 °C - раздевалка с душевой бассейна

Учебные помещения в школах должны проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков. В детских садах проветривание всех помещений должно проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится.

В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях управлением Роспотребнадзора по Самарской области применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности учреждений.

Теги: Роспотребнадзор температура детские сады школы дети СанПиН

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