Tele2 запускает новаторские предложения для своих абонентов

Новичок на рынке телекоммуникаций Самарской области, Tele2 внедряет ряд дополнительных услуг для клиентов компании. Хотя эти возможности не настолько уникальны, как говорят о них представители оператора, они все же станут выгодным дополнением к тарифной политике Tele2.

Как мы уже сообщали, на днях альтернативный оператор мобильной связи отказался жестко позиционировать себя как дискаунтер. Теперь он стремится завоевать репутацию лидера по соотношению цены и качества услуг, а достичь цели намерен, предлагая абонентам дополнительные выгоды.

Первая новинка уже доступна обладателем тарифов "черной" линейки Tele2. Суть автоматически активизировавшейся бесплатной услуги "Перенос остатков" в том, что невостребованные гигабайты, минуты разговора и SMS из пакетных предложений не "сгорают" с началом нового месяца. При том лишь единственном условии, что клиент вовремя пополнил баланс на причитающуюся сумму. При этом "сэкономленные" ресурсы в новом месяце будут расходоваться в первую очередь.

Заместитель директора по маркетингу компании Андрей Патока утверждает, что "Перенос остатков" - уникальная услуга, которой пока нет у других операторов.

Низкие цены перестали быть главным преимуществом Tele2 На днях оператор сотовой связи Tele2 объявил о смене приоритетов. Если раньше компания выступала в роли "дискаунтера" на рынке телекоммуникаций, то отныне они намерены претендовать на лучшее соотношение цены и качества услуг. В том числе за счет введения нестандартных предложений.

А вот другие инновации не столь свежи. Например, выпущенные совместно с партнерами банковские карты под общим брендом #другиеправила. Обладатель их становится участником различных программ лояльности, то есть может рассчитывать на приятные бонусы. Похожая карта есть, например, у "Мегафона". Однако Tele2 подарят клиенту право выбора партнеров.

"Это не будет очередная карточка от оператора связи. Мы хотим пригласить к сотрудничеству широкий круг финансовых организаций, среди которых наши клиенты смогут подобрать те, которые в большей степени удовлетворяют их потребности", — объяснил Патока.

В пример он привел свою карту, дающую ряд преимуществ при взаимодействии с банком Touch Bank: специальную цену на обслуживание карты, 10-процентный кэшбэк при оплате услуг Tele2 и доступ к предложениям, разработанным банком совместно с оператором. Абоненты смогут выбирать и сортировать наиболее интересные им программы лояльности на портале, который начнет работу в скором будущем. Среди анонсированных партнеров — банк "Тинькофф", Gett Taxi, а также региональный бизнес.

Будет развиваться и программа "Твой плюс", в которой Tele2 поощряет вовлечение новых клиентов реальными деньгами. Новинка — в том, что теперь появилась возможность перевести бонусные суммы на банковские счета и пользоваться ими совершенно в любых целях.

Также на презентации новой коммуникационной платформы Tele2 речь заходила о такой необычайно актуальной в условиях роуминга услуге, как звонки через wi-fi. К сожалению, в ближайшее время оператор не намерен распространять ее действие на регионы.

В связи с переменами в компании будут модернизированы и каналы общения с клиентами, в первую очередь, сайт. Поскольку Tele2 стремятся быть честным и понятным оператором, они постараются сделать новые услуги предельно доступными для осмысления и удобными в обращении.