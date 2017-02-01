Группа ВТБ запускает ипотечную акцию "Больше метров – меньше ставка"

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию, сообщила пресс-служба банка. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1% — до 12,1% годовых — на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования).

Предложение действует до 30 июня 2017 года.

Предложение актуально при условии приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. метров (включительно).

Специальная акция доступна во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ, не распространяется на действующие ипотечные программы "Ипотека для военных" и "Витрина залогового имущества".

Скидка в размере 1 п. п. не суммируется с иными скидками к процентным ставкам, в том числе применяемыми в рамках промоакций и специальных ипотечных программ банка ВТБ24 и ВТБ, кроме дисконта, предоставляемого в связи с полным страхованием ипотечных рисков.