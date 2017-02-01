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Кредитование Деньги

Группа ВТБ запускает ипотечную акцию "Больше метров – меньше ставка"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию, сообщила пресс-служба банка. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1% — до 12,1% годовых — на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования).

Предложение действует до 30 июня 2017 года.

Предложение актуально при условии приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. метров (включительно).

Специальная акция доступна во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ, не распространяется на действующие ипотечные программы "Ипотека для военных" и "Витрина залогового имущества".

Скидка в размере 1 п. п. не суммируется с иными скидками к процентным ставкам, в том числе применяемыми в рамках промоакций и специальных ипотечных программ банка ВТБ24 и ВТБ, кроме дисконта, предоставляемого в связи с полным страхованием ипотечных рисков.

Теги: ВТБ ВТБ24 банки кредитование ипотека Самара

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Последние комментарии

Андрей Лебедев 26 ноября 2013 20:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

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