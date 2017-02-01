Группа ВТБ запускает ипотечную акцию "Больше метров – меньше ставка"

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию, сообщила пресс-служба банка. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1% — до 12,1% годовых — на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования).
Предложение действует до 30 июня 2017 года.
Предложение актуально при условии приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. метров (включительно).
Специальная акция доступна во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ, не распространяется на действующие ипотечные программы "Ипотека для военных" и "Витрина залогового имущества".
Скидка в размере 1 п. п. не суммируется с иными скидками к процентным ставкам, в том числе применяемыми в рамках промоакций и специальных ипотечных программ банка ВТБ24 и ВТБ, кроме дисконта, предоставляемого в связи с полным страхованием ипотечных рисков.
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К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html