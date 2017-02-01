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Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года.

Оформить подписку на 2-е полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России, в котором сегодня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.

Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте компании.

"В преддверии повышения тарифов со стороны издателей и ежегодной плановой индексации тарифов на доставку (+10%) мы рекомендуем подписчикам не откладывать решение на потом и оформить подписку на любимые газеты и журналы до 1 апреля по прежним ценам", — подчеркивает заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Помимо этого, на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке "Дерево добра", в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Акция "Дерево добра" проводится с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

Теги: Галактионова Инесса Почта России подписка газета журнал пресса

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