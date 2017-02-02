В Самару привезут два новых теплохода класса "Москва"

В прошлом году компания "Спутник-Гермес" приобрела в Сарапуле два теплохода "Москва-123" и "Москва-190", которые ранее находились на холодном отстое. Сейчас, по информации портала "Речфлот-63", суда ремонтируются на ремонтно-эксплуатационной базе в Чайковском.

Весной 2017 года оба теплохода под новыми названиями - "Спутник" и "Гермес" - прибудут в Самару, где начнут выполнять коллективные прогулочные рейсы.

Отметим, что в навигацию 2016 года "Спутник-Гермес" уже предлагал подобную прогулочную программу на теплоходе "Ириша". Теперь в арсенале у туроператора будут уже два собственных теплохода.

В компании заявляют, что "Спутник" и "Гермес" получат комфортабельные салоны, разбитые на зоны, систему кондиционирования, высококачественные аудио- и видеосистемы и бар.