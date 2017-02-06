Самарцам расскажут о правилах безопасных интернет-покупок

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" проконсультируют и правах потребителей при дистанционных способах продажи товара.
Уже завтра, 7 февраля, с 10:00 до 14:00 все интересующие вопросы по данной теме можно задать по телефону: (846) 260-50-25, 260-69-56 и 337-73-93.
Специалисты Консультационного пункта ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" также будут отвечать по телефонам:
В Тольятти: (848)-2- 37-21-71;
В Новокуйбышевске: (846)-35-4-20-38;
В Сызрани: (846)-4-98-61-21;
В Сергиевском районе: (846)-55-2-44-82;
В Нефтегорском районе: (927)-707-13-11;