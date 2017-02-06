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Права потребителя

Самарцам расскажут о правилах безопасных интернет-покупок

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" проконсультируют и правах потребителей при дистанционных способах продажи товара.

Уже завтра, 7 февраля, с 10:00 до 14:00 все интересующие вопросы по данной теме можно задать по телефону: (846) 260-50-25, 260-69-56 и 337-73-93.

Специалисты Консультационного пункта ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" также будут отвечать по телефонам:

В Тольятти: (848)-2- 37-21-71;
В Новокуйбышевске: (846)-35-4-20-38;
В Сызрани: (846)-4-98-61-21;
В Сергиевском районе: (846)-55-2-44-82;
В Нефтегорском районе: (927)-707-13-11;

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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