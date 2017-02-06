Самарцам расскажут о правилах безопасных интернет-покупок

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" проконсультируют и правах потребителей при дистанционных способах продажи товара.

Уже завтра, 7 февраля, с 10:00 до 14:00 все интересующие вопросы по данной теме можно задать по телефону: (846) 260-50-25, 260-69-56 и 337-73-93.

Специалисты Консультационного пункта ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" также будут отвечать по телефонам: