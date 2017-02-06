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Самарцы могут приобрести со скидкой билеты на поезда в Москву, Питер и Нижневартовск

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только во вторник, 7 февраля начиная с 10:00 (МСК) в рамках акции "Удачный вторник" можно приобрести билеты на поезда отправлением из Самары со значительной скидкой.

Так, на поезда 050М и 066Й "Москва – Самара" и 049Й и 066Э "Самара-Москва" билет в купе будет стоить 1099 рублей, на поезд № 337Й/337Ж "Самара – Санкт-Петербург" - 2999, на поезд 088Й/087Й "Самара – Нижневартовск" - 3999 рублей.

Сообщается, что билеты по акции можно приобрести только на определенные даты проезда. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Количество мест ограничено.

Акция не действуют для организованных групп пассажиров. Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками.

Скидки применяются к стоимости проезда без учета услуг и платы за постельное белье, если не указано иное.

Теги: Самара Санкт-Петербург Москва Нижневартовск поезд транспорт акция РЖД железная дорога

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