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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Опубликовано расписание движения электричек на праздничные дни с 22 по 27 февраля

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На основании постановления Правительства РФ от 04.08.2016 г. № 756 "О переносе выходных дней в 2017 году" и в связи с праздничным Днем защитника отечества 23 февраля устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов.

22 февраля 2017 года — по рабочему дню пятница;
23, 24, 25 февраля 2017 года — по выходному дню суббота;
26 февраля 2017 года — по выходному дню воскресенье;
27 февраля 2017 года — по рабочему дню понедельник.

22 и 26 февраля назначаются пригородные поезда № 6014/6013 Самара (отпр.18.50) — Жигулевское Море (приб. 20.25), 23, 24, 25 февраля 2017 года поезд отменяется.

23 и 27 февраля назначаются пригородные поезда № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) — Самара (приб. 08.55), 24, 25, 26 февраля 2017 года поезд № 6014/6013 отменяется)

22 и 26 февраля назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.15.18) — Колтубанка (приб. 15.54 - отпр. 15.56) — Самара (приб.19.05), 23, 24, 25 февраля 2017 года поезд № 6743/6741 отменяется.

23 февраля назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 05.56) — Колтубанка (приб. 08.59- отпр. 09.01) — Бузулук (приб. 09.42), 24, 25, 26 февраля 2017 года поезд № 6744/6742 отменяется.

27 февраля назначается поезд № 6740/6738 Самара (отпр. 03.02) — Колтубанка (приб. 06.07- отпр. 06.09) — Бузулук (приб. 06.50), 23,24,25, 26 февраля 2017 года поезд № 6740/6739 отменяется.

Время московское. Справки по телефону 8-9277457457 с 7.00 до 18.30.

 

Теги: СППК Самара транспорт расписание железнодорожный вокзал электрички пригородные перевозки

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Последние комментарии

Андрей Емелин 21 июня 2016 21:02 А мы такие загораем: Полная карта пляжей Самарской области

Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)

Еленка Повалихина 23 апреля 2016 00:10 С 3 мая тарифы на проезд в пригородных поездах повысятся на 10%

Жесть конечно. Все дорожает

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