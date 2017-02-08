МТЛ Арена не смогла вместить всех желающих прийти на концерт группы "Руки вверх!"

Как сообщает сайт КонцертСамара, в связи с высоким спросом, юбилейный концерт группы, запланированный на 11 марта, переносится во Дворец Спорта ЦСК ВВС.
Все ранее купленные билеты остаются действительными. При это зрители, купившие билеты на танцпол МТЛ Арены по цене 2000-2500, будут располагаться в фан-зоне, максимально близко к сцене.
Что же касается ранее приобретенных билетов на трибуну и балкон, их будет необходимо обменять либо во Дворце Спорта ЦСК ВВС, либо в кассах города. Электронные билеты обмениваются в кассах ТЦ "Вавилон" и "Вива Лэнд".
Последние комментарии
Да и не нужен этот Воля никому в Самаре!
Хамство по отношению к Самаре, сначала концерт перенесли на полгода, а сегодня когда люди пришли нарядные на концерт, им пришлось вместо него стоять в огромной очереди в кассу чтобы сдать билеты на 35 градусной жаре!