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Отдых за рубежом Отдых

"Пегас Самара" и "Натали Турс" вышли из ассоциации "Турпомощь" и не будут работать в сфере выездного туризма

МОСКВА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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3 февраля 2017 года в Федеральном агентстве по туризму состоялось заседание Наблюдательного совета Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". В мероприятии приняли участие Глава Ростуризма Олег Сафонов, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, а также представители туроператоров, входящих в состав Наблюдательного совета.

Как сообщает национальный туристический портал Russia Travel, на заседании были подведены итоги работы по формированию фондов персональной ответственности туроператоров и приняты решения об исключении из Единого федерального реестра туроператоров, не создавших фонды в установленные законом сроки.

По состоянию на 31 января 2017 года общее количество туроператоров, продливших свое членство в Ассоциации "Турпомощь" и создавших фонды персональной ответственности, составило 578 компаний. За первые дни февраля в Ассоциацию вступили еще 6 новых компаний, которые будут работать на рынке выездного туризма. Таким образом, на сегодня общее количество операторов, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, составляет 584 компании.

Вместе с тем 20 туроператоров направили в Ассоциацию "Турпомощь" заявления о выходе из состава ее членов: "Пегас Туристик МСК", "Пегас Уфа", "Пегас Казань", "Пегас СПБ", "Пегас Самара", "ПЕГАС", "Люкс Тур", "РТ Волга", "ТО Корал Тревел Центр", "Оператор выходных туров САНМАР", "Русский Экспресс. Север-Запад", "РУССКИЙ ЭКСПРЕСС", "Натали Турс", "Пегас Екатеринбург", "Турмагазин", "Черное море", "Эксклюзив Трэвел", "Павиор", "Турмаркет", "Ясон Трэвел". Данные компании не будут работать в сфере выездного туризма.

Кроме того, в рамках заседания было принято единогласное решение об исключении из Единого федерального реестра туроператоров девяти компаний, не продливших членство в Ассоциации "Турпомощь" и не подавших заявлений о выходе из нее: "Интертранстур", "МПЛ", "Гермес-Тур", "Джет Сет Спортс", "Гуд Тайм", "Путешествия без границ", "Миракль", "Шар Тревел", "Мави Групп".
 
"Совместными усилиями Ростуризма, Ассоциации "Турпомощь" и общественных организаций удалось решить непростую задачу в соответствии с положениями закона на высоком уровне в крайне сжатые сроки. Формирование фондов персональной ответственности туроператоров позволяет российским туристам, выезжающим на отдых за рубеж, получить гарантии защищенности, что является особенно актуальным накануне высокого летнего сезона", — отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Теги: Сафонов Олег туризм Пегас-Самара (ООО) Натали Турс туроператоры обзор СМИ

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Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 15:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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