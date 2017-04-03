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Отдых

Выставку "Рыбалка, охота и активный отдых на Волге" посетили около девяти тысяч человек

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ровно на четыре дня выставочный зал "Экспо-Волги" превратился в интерактивный музей для всех любителей и профессионалов активного спорта, рыбалки и охоты. Для многих это не просто хобби, это любимое дело и неотъемлемая часть жизни.

Проект традиционно поддерживается департаментом туризма Самарской области, департаментом охоты и рыболовства Самарской области, администрацией городского округа Самара.

"Здесь можно получить разрешение на охоту на пернатую дичь, тут у нас есть пункт, где находятся наши специалисты, которые выдают разрешение", - отмечает руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев.

Выставку посетили почти 9 тысяч человек. Гостям было из чего выбрать. Сотни снастей, навигационное и спортивное снаряжение, лодки, катера, мотоциклы и квадроциклы… Словом, все для полноценного отдыха. 85 компаний представили свою продукцию. Свыше 40 мероприятий деловой программы для самых увлеченных охотников и рыболовов. Сотни селфи и миллионы разговоров с единомышленниками.

В пятницу и в субботу с яркой программой "Кузьмич-шоу" выступил Виктор Бычков, лауреат Государственной премии России, призер Киноакадемии искусств и наук России "Золотой орел", самый особенный национальный егерь страны Кузьмич.

В этом году состоялся конкурс новинок. 26 экспонентов представили на суд гостей 90 новинок (удочки, снаряжения, лодки, спиннинги и прочее). Любой желающий смог отдать свой голос за понравившееся ноу-хау от компании-участника. При этом посетители сами автоматически участвовали в акции, получив шанс выиграть подарки.

"У нас присутствуют гости со своими стендами - от Дагестана и до Дальнего Востока, то есть в этом зале сегодня представлена вся география, вся широта нашей страны. Выставка "Рыбалка, охота и активный отдых на Волге" - это одно из самых ожидаемых событий региона. Это связано как с интересом к охоте, рыболовству, активному отдыху, так и во многом обусловлено обучающей деловой программой, которая не теряет темпа и насыщенности на протяжении всех дней работы выставки", - резюмировал генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

Теги: Лебедев Вячеслав Бычков Виктор Левитан Андрей выставка рыбалка охота туризм отдых Самара

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