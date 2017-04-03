АвтоВАЗ предлагает сезонный сервис для автомобилей Lada

С 1 апреля по 31 мая в дилерских центрах Lada проходит акция "Меняем зиму на лето", сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
Владельцы автомобилей могут пройти комплексную сезонную диагностику за 299 руб. и приобрести необходимые запчасти и аксессуары с выгодой 20%.
Диагностика включает проверку фильтров, подвески, тормозной системы, системы охлаждения двигателя.
При необходимости сервисных работ можно приобрести оригинальные запасные части Lada: фильтры, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники, ступичные подшипники, тормозные диски и барабаны и другое.
Также в рамках акции с выгодой 20% можно приобрести фирменные багажные системы, тягово-сцепные устройства и боксы на крышу.
Последние комментарии
Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!
Друзья мои! Спасибо всем неравнодушным! Мы уже одержали малюсенькую победу - с сегодняшнего дня петиция (благодаря Вашим подписям под ней) стала общедоступной на сайте https://www.change.org Ещё раз - СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Теперь мы на полпути к настоящей борьбе за честность, за наших близких и родных!