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АвтоВАЗ предлагает сезонный сервис для автомобилей Lada

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 апреля по 31 мая в дилерских центрах Lada проходит акция "Меняем зиму на лето", сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Владельцы автомобилей могут пройти комплексную сезонную диагностику за 299 руб. и приобрести необходимые запчасти и аксессуары с выгодой 20%.

Диагностика включает проверку фильтров, подвески, тормозной системы, системы охлаждения двигателя.

При необходимости сервисных работ можно приобрести оригинальные запасные части Lada: фильтры, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники, ступичные подшипники, тормозные диски и барабаны и другое.

Также в рамках акции с выгодой 20% можно приобрести фирменные багажные системы, тягово-сцепные устройства и боксы на крышу.

Теги: АвтоВАЗ Lada автопром услуги диагностика Тольятти

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Вадим Коршиков 22 февраля 2017 15:55 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

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Друзья мои! Спасибо всем неравнодушным! Мы уже одержали малюсенькую победу - с сегодняшнего дня петиция (благодаря Вашим подписям под ней) стала общедоступной на сайте https://www.change.org Ещё раз - СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Теперь мы на полпути к настоящей борьбе за честность, за наших близких и родных!

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