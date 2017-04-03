АвтоВАЗ предлагает сезонный сервис для автомобилей Lada

С 1 апреля по 31 мая в дилерских центрах Lada проходит акция "Меняем зиму на лето", сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

Владельцы автомобилей могут пройти комплексную сезонную диагностику за 299 руб. и приобрести необходимые запчасти и аксессуары с выгодой 20%.

Диагностика включает проверку фильтров, подвески, тормозной системы, системы охлаждения двигателя.

При необходимости сервисных работ можно приобрести оригинальные запасные части Lada: фильтры, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники, ступичные подшипники, тормозные диски и барабаны и другое.

Также в рамках акции с выгодой 20% можно приобрести фирменные багажные системы, тягово-сцепные устройства и боксы на крышу.



