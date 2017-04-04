"Ваш коттедж" соберет ведущих специалистов по строительству и интерьеру в Самаре

Активный загородный сезон начинается с приходом весны. Выставка "Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" состоится 6 — 9 апреля 2017 года в ВК "Экспо-Волга" (г. Самара).

На одной площадке соберутся ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новинок и лучших технических решений в сфере коттеджного строительства. Выставка объединит более 120 компаний из разных регионов России, на площадке проекта можно найти все необходимое для проектирования, строительства и обустройства коттеджей, а также для благоустройства придомовой территории.

В рамках проекта состоится конкурс "Серебряный куб", цель которого содействовать продвижению на рынок новых технологий, качественных товаров и услуг. Награда будет присуждаться компаниям, которые, по мнению экспертного жюри, являются лидерами по внедрению инноваций в строительстве.

"Ваш коттедж" представит широкий спектр предложений рынка готовой загородной недвижимости. Дома "под ключ" из самых разнообразных материалов предложат вашему вниманию участники выставки.

Каждый посетитель проекта получит замечательную возможность совместить осмотр экспозиции с отдыхом на пикнике. Организаторы мероприятия проведут турнир барбекю. В нем примут участие команды-победители отборочного этапа, соревнуясь в искусстве приготовления мяса на открытом огне.

На время работы выставки "Ваш коттедж" будет действовать акция "Удачный билет". Участники акции могут выиграть ценные призы, например, отличную деревянную беседку или набор спутникового телевидения!

Одним словом, выставка "Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" станет не только приятным, но и весьма полезным мероприятием, где можно узнать о новых продуктах, технологиях и услугах от компаний-участников, а также найти новых партнеров и будущих клиентов.