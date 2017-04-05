Опубликован график открытия остановочных пунктов в навигацию 2017 года

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало график открытия остановочных пунктов в навигацию 2017 года.
Как сообщалось ранее, 7 апреля начнут функционировать остановки Проран, Поляна им. Фрунзе и Ширяево.
14 апреля теплоходы начнут заходить на Гаврилову Поляну, Нижний Пляж, в Подгоры и Шелехметь. 28 апреля навигация откроется на остановочных пунктах Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна, Пляж им. Фрунзе, Зеленая Роща, Осипенко и Винновка (с. Осиновка).
Остановочные пункты Ульяновский Спуск, Средний Пляж и Винновка-монастырь начнут функционировать после окончания весеннего половодья.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает