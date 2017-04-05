Опубликован график открытия остановочных пунктов в навигацию 2017 года

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало график открытия остановочных пунктов в навигацию 2017 года.

Как сообщалось ранее, 7 апреля начнут функционировать остановки Проран, Поляна им. Фрунзе и Ширяево.

14 апреля теплоходы начнут заходить на Гаврилову Поляну, Нижний Пляж, в Подгоры и Шелехметь. 28 апреля навигация откроется на остановочных пунктах Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна, Пляж им. Фрунзе, Зеленая Роща, Осипенко и Винновка (с. Осиновка).

Остановочные пункты Ульяновский Спуск, Средний Пляж и Винновка-монастырь начнут функционировать после окончания весеннего половодья.