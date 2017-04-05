Во время летних каникул РЖД дает школьникам скидку 50%

В период с 1 июня до 31 августа ОАО "РЖД" вводит специальный тариф "Путешествуйте в каникулы" для детей от 10 до 17 лет включительно, сообщает пресс-служба компании. Скидка в размере 50% предоставляется на проезд по России в плацкартных и общих вагонах, вагонах с местами для сидения, а также в вагонах второго и третьего класса.

Акция не действует в скоростных и высокоскоростных поездах нумерации 701-788. Кроме того, скидка не суммируется с другими скидками и не применяется при оформлении проездных документов льготникам, а также по воинским и транспортным требованиям.

ОАО "РЖД" предупреждает пассажиров, что скидка действует для скорых и пассажирских поездов, курсирующих по России. При покупке билетов на фирменный поезд необходимо будет в полном объеме оплатить разницу между стоимостью билета на фирменный поезд и обычный (скорый или пассажирский).

Также скидка 50% в поездах формирования иностранных государств при проезде по России предоставляется только со стоимости билетной части тарифа. При проезде в Калининградскую область скидка применяется в полном объеме только по территории РФ, по территории иностранных государств скидка применяется к плацкартной части.