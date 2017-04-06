Анонсирован новый прямой рейс из Самары в Армению

Международный аэропорт Курумоч расширяет карту маршрутов в города ближнего зарубежья.

С 26 апреля 2017 авиакомпания "Тарон Авиа" планирует начать выполнение полетов из Самары во второй по величине город Армении - Гюмри. Прямые регулярные рейсы будут выполнять один раз в неделю, по средам. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Boeing 737-500

Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов уточняйте на сайте авиакомпании. Ранее республика Армения была представлена в расписании самарского аэропорта только прямыми регулярными рейсами в Ереван.