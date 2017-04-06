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Отдых за рубежом Отдых

Анонсирован новый прямой рейс из Самары в Армению

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч расширяет карту маршрутов в города ближнего зарубежья.

С 26 апреля 2017 авиакомпания "Тарон Авиа" планирует начать выполнение полетов из Самары во второй по величине город Армении - Гюмри. Прямые регулярные рейсы будут выполнять один раз в неделю, по средам. Перевозка пассажиров будет осуществляться на Boeing 737-500

Вылет из Гюмри в 13:35, прилет в Самару - в 16:05. Вылет из Самары в 17:35, прилет в Гюмри - в 20:00.

Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов уточняйте на сайте авиакомпании. Ранее республика Армения была представлена в расписании самарского аэропорта только прямыми регулярными рейсами в Ереван.

Теги: Курумоч авиаперевозки Самара Ереван Армения транспорт

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Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 14:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 15:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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