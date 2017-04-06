Ресторан "Яр" в "КинАПе" закрылся на реконструкцию

Как сообщает "Самарское обозрение", теперь заведение откроется на территории "КинАПа" не раньше 1 июня. Что кажется несколько странным, поскольку лето - не совсем сезон.

С другой стороны, самарскую набережную в районе "Ладьи" от "КинАПа" и далее уже перекрыли с целью реставрации, что может сыграть недобрую шутку с рестораном "Скрябин". К слову, пройти на корабль-ресторан пока еще можно исключительно с территории КинАПа, спустившись по лестнице.