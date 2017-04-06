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Ресторан "Яр" в "КинАПе" закрылся на реконструкцию

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ресторан "Яр" в "КинАПе" закрылся на реконструкцию Ресторан "Яр" в "КинАПе" закрылся на реконструкцию
Фото: wallpapers1920.ru

Как сообщает "Самарское обозрение", теперь заведение откроется на территории "КинАПа" не раньше 1 июня. Что кажется несколько странным, поскольку лето - не совсем сезон.

С другой стороны, самарскую набережную в районе "Ладьи" от "КинАПа" и далее уже перекрыли с целью реставрации, что может сыграть недобрую шутку с рестораном "Скрябин". К слову, пройти на корабль-ресторан пока еще можно исключительно с территории КинАПа, спустившись по лестнице.

Теги: Самара KIN-UP рестораны Яр Скрябинъ обзор СМИ

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