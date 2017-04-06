Сколько стоят услуги цифровой телефонии в Самарском регионе

В век новых технологий и высоких скоростей цифровыми гаджетами уже никого не удивить. А вот домашним телефоном люди стали пользоваться гораздо реже. Нынче на смену стационарным агрегатам пришла цифровая телефония.

IP- и SIP-телефон

Сегодня услуги телефонии через Интернет востребованы как в офисе, так и дома. Этот вид связи дает возможность не только организовывать онлайн-конференции и выполнять переадресацию звонков, но и сильно сократить расходы на междугородные и международные разговоры. Кроме того, номер телефона не привязан к месту жительства абонента и может быть сохранен при переезде.

Для передачи голосового потока через всемирную паутину применяют два типа цифровой телефонии: SIP и IP. Различие между ними едва ли имеет значение для потребителя. Оно состоит лишь в том, что при передаче голосовых сообщений используются разные протоколы.

Для связи телефонных сетей с интернет-сетями применяют специальные шлюзы, позволяющие превратить обычные телефоны в IP-устройства. Однако такой вариант может влететь в копеечку. В качестве альтернативы можно использовать подключенные к Интернету компьютер, смартфон или планшет с установленным специальным программным обеспечением. При желании можно купить и SIP- или IP-телефон, стоимость которых в Самаре начинается примерно от 3,5 тыс. рублей. Купить такой аппарат можно в любом магазине цифровой техники: DNS, "Юлмарт", "Ситилинк" и др.

Чем же может быть привлекательна для пользователей цифровая телефония? Во-первых, качество звука не зависит от расстояния, на котором находится собеседник. Во-вторых, при использовании интернет-телефонии не возникает постороннего шума и других неприятных эффектов. Голосовая передача данных потребляет небольшой объем трафика. Сбои в связи обычно возникают только, если Интернет отключили совсем.

В Самарской области все еще работает более 1,5 тысяч таксофонов В эпоху всеобщей доступности сотовой связи телефонная будка кажется анахронизмом. Но, оказывается, проводная связь все еще востребована, особенно в отдаленных районах и селах, когда, кроме как по таксофону, вызвать "скорую" или полицию бывает невозможно.

Кому нужен цифровой телефон

В Самарской области услугу по подключению цифровой телефонии оказывает компании "Дом.ru", "Ростелеком" и "Аист". Но насколько востребована услуга у самарцев?

"Количество абонентов услуги SIP-телефонии - физических лиц - за минувший год увеличилось на 17%. Услугу в пакете подключают порядка 80-90% наших абонентов, - рассказала пресс-секретарь самарского филиала Ростелекома Наталия Волжанская. - В то же время услуга востребована и для ведения бизнеса: сказывается надежность и комфорт SIP-телефонии, немаловажен и вопрос респектабельности. Указание в деловой переписке и документации для обратной связи фиксированных телефонных номеров вызывает уверенность в том, что фирма стабильна и не намерена исчезать с рынка. Если брать количество подключений SIP-телефонии за 100%, то на долю физических лиц придется 55% подключений, юридических - 45%".

А вот у представителей компаний "Аист" и "Дом.ru" сложилось иное мнение. "Сейчас пакетами с телефонией пользуются около 20% наших частных клиентов, - поделился директор филиала телеком-оператора "Дом.ru" в Самаре Алексей Огарков. - Однако рынок IP-телефонии растет, в основном, за счет предпринимателей. Услуга открывает дополнительные возможности для бизнеса: запись разговоров, многоканальный номер, голосовое меню, перевод звонков на внутренний или мобильный номер нужного сотрудника и др".

Сколько стоит услуга

Клиент "Дом.ru" может подключить домашний телефон отдельно или в пакете с интернетом и цифровым ТВ. Доступны два тарифа - "Безлимитный" и "Повременный".

Пакет L с Интернетом на скорости до 80 Мбит/с, 144 ТВ-каналами (из них 40 - в HD) и безлимитным телефоном обойдутся в 975 рублей в месяц. Междугородные и международные звонки через "7" стоят дешевле и с опциями "Любимая страна" или "Любимый регион" на звонки на городские и мобильные номера в выбранные регионы и страны дается скидка до 30%. Также пользователи домашнего телефона от "Дом.ru" могут установить бесплатное мобильное приложение "Дом.ru Phone" и совершать и принимать звонки на смартфоне в любой точке мира, используя городской номер телефона. При этом звонки будут тарифицироваться на условиях тарифа на домашний телефон, доступными остаются и все подключенные опции.

"Ростелеком" же предлагает восемь тарифных планов при подключении моноуслуги, стоимость которой варьируется от 160 до 490 рублей в месяц. В пакетном предложении "Твой круг" стоимость безлимитной телефонии составит 290 рублей в месяц. При подключении пакета из двух-трех услуг можно воспользоваться тарифным планом "Для своих" за 93 рубля в месяц. При этом стоимость минуты телефонного соединения составит 52 копейки (для сельских абонентов 44 копейки). Возможность подключить SIP-телефонию есть там, где есть возможность доступа в интернет по волоконно-оптическим линиям связи. По словам Волжанской, количество домохозяйств, вошедших в зону охвата "Ростелекома" в Самарской области, превышает 1 млн - это 88% от их общего числа в регионе. Сеть компании "Дом.ru" в Самаре охватывает более 400 тыс. квартир, или 90% от их общего числа.

Наталия Волжанская, пресс-секретарь самарского филиала "Ростелеком":

- Самарский филиал ПАО "Ростелеком" развивает альтернативные способы передачи голосовой информации. Так SIP-телефония, для которой требуются выход в интернет и программный телефон, не только передает голосовые данные, но и позволяет проводить видеоконференции, обмениваться контактами, передавать различную информацию.