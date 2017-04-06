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Банки и вклады Деньги

Сколько выплатит банк, если положить на счет 100 тысяч рублей?

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банковские вклады — самый традиционный и проверенный временем способ хранения денег. Однако у каждого банка свои условия, и от вашего выбора зависит не только сохранность накопленных вами средств, но и их доходность.

Открывая банковский депозит следует учитывать, что указанные в рекламных объявлениях максимальные проценты, как правило, относятся к вкладам на большие суммы и длительные сроки. Попробуйте воспользоваться специальным калькулятором вкладов, который есть почти на всех сайтах — и сами в этом убедитесь.

Обратите внимание, что не во всех банках учитывается срок в 365 дней — в "Россельхозе", к примеру, ставки рассчитываются исходя из 270 или 395 дней. Размещая деньги на последний срок, вы получите больший процент (8%). А вот в "Газпромбанке", к примеру, формула расчета составляет "1 год + 1 день", что также нужно учитывать, если деньги вам нужны к определенной дате.

И ее забывайте о капитализации — прибавлении начисленных за период процентов к основной сумме вклада и последующем начислении этого дохода к сумме вклада и сумме прибавленных к нему процентов. Там, где она не предусмотрена, ваш доход будет значительно ниже.

Теги: банки вклады процентная ставка Самара финансы финансовая грамотность

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Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 09:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

Оксана Райская 28 августа 2015 11:57 Ставки по вкладам в крупнейших банках вновь пошли на повышение

ну да, кредиты под 30% это конечно нормально

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