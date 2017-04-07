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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

Роспотребнадзор расскажет самарцам о вакцинопрофилактике

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 24 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" будет работать всероссийская "горячая линия" по вакцинопрофилактике.

В преддверии Европейской недели иммунизации специалисты проконсультируют граждан, расскажут о значении вакцинации для профилактики инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре отмечают, что государство гарантирует доступность и бесплатность профилактических прививок, включенных в национальный календарь, в соответствии с которым установлены сроки и порядок проведения профилактических прививок.

Сегодня в соответствии с Федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в РФ обязательна вакцинация против 12 инфекций: туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатита В, пневмококковой и гемофильной инфекций (группы риска) и гриппа. Все вакцины, применяемые в нашей стране, проходят тщательный контроль и соответствуют мировым стандартам.

Профилактические прививки можно получить в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, по месту работы и учебы. Отказ от профилактических прививок граждане обязаны подтверждать в письменной форме. Отсутствие прививок влечет:

- запрет на выезд в некоторые страны,
- временный отказ в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий,
- отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Самое важное, что отказ от прививок создает угрозу здоровья не только конкретного человека, но и в целом для всего населения территории, особенно для лиц со сниженным иммунитетом (маленькие дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, беременные и т.д.). Вакцинация предупреждает не только развитие самого заболевания, но и возникновение тяжелых осложнений.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области будут консультировать граждан по тел. 8 (846) 2674294, а специалисты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области" - по тел. 8 (846) 2603821.

Теги: Роспотребнадзор Самара горячая линия вакцинация здоровье прививки

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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