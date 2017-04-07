Роспотребнадзор расскажет самарцам о вакцинопрофилактике

С 10 по 24 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" будет работать всероссийская "горячая линия" по вакцинопрофилактике.

В преддверии Европейской недели иммунизации специалисты проконсультируют граждан, расскажут о значении вакцинации для профилактики инфекционных заболеваний.

В Роспотребнадзоре отмечают, что государство гарантирует доступность и бесплатность профилактических прививок, включенных в национальный календарь, в соответствии с которым установлены сроки и порядок проведения профилактических прививок.

Профилактические прививки можно получить в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, по месту работы и учебы. Отказ от профилактических прививок граждане обязаны подтверждать в письменной форме. Отсутствие прививок влечет:

Самое важное, что отказ от прививок создает угрозу здоровья не только конкретного человека, но и в целом для всего населения территории, особенно для лиц со сниженным иммунитетом (маленькие дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, беременные и т.д.). Вакцинация предупреждает не только развитие самого заболевания, но и возникновение тяжелых осложнений.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области будут консультировать граждан по тел. 8 (846) 2674294, а специалисты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области" - по тел. 8 (846) 2603821.