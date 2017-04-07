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Красота и здоровье

В Самару с презентацией новой коллекции приедет Даша Гаузер

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Встреча с именитым столичным дизайнером пройдет 13 апреля в 19:00 в ТЦ "Мега".

Фото: mega.ru

В Самаре проходит федеральный образовательный тур в сфере моды для талантливых детей и подростков. В рамках проекта юные модельеры лично общаются с ведущими российскими дизайнерами и получают оценку своих работ. Для самарских дизайнеров наставником стала Даша Гаузер.

Так, 12 апреля в Архитектурно-строительном институте СамГТУ пройдет открытая лекция для детей и подростков. Чтобы принять участие, ребятам необходимо разместить свои эскизы на сайте проекта, а также записаться на мастер-класс в социальной сети ВКонтакте.

А 13 апреля в МЕГЕ состоится презентация новой коллекции именитого дизайнера Даши Гайзер. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного проекта "Поколение М", Mercedes-Benz Fashion Week Russia и телекоммуникационного оператора МТС.

Теги: Гаузер Даша ТЦ Мега Самара мода стиль дизайнеры СамГТУ

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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