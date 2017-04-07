В Самару с презентацией новой коллекции приедет Даша Гаузер

Встреча с именитым столичным дизайнером пройдет 13 апреля в 19:00 в ТЦ "Мега".

В Самаре проходит федеральный образовательный тур в сфере моды для талантливых детей и подростков. В рамках проекта юные модельеры лично общаются с ведущими российскими дизайнерами и получают оценку своих работ. Для самарских дизайнеров наставником стала Даша Гаузер.

Так, 12 апреля в Архитектурно-строительном институте СамГТУ пройдет открытая лекция для детей и подростков. Чтобы принять участие, ребятам необходимо разместить свои эскизы на сайте проекта, а также записаться на мастер-класс в социальной сети ВКонтакте.

А 13 апреля в МЕГЕ состоится презентация новой коллекции именитого дизайнера Даши Гайзер. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного проекта "Поколение М", Mercedes-Benz Fashion Week Russia и телекоммуникационного оператора МТС.