10 апреля грузовая переправа будет работать по измененному расписанию

Сегодня теплоход "Окский-35" будет задействован на транспортировке на летнюю стоянку судов на воздушной подушке и инфраструктуры зимней навигации.

В связи с этим в расписании движения грузовой паромной переправы по маршруту Октябрьский спуск — Рождествено произойдут изменения. Во второй рейс вместо из Рождествено вместо 12:00 паром выйдет в 14:00. От пристани Октябрьского спуска судно отчалит в 15:00. Утренние и вечерние рейсы будут осуществляться по прежнему расписанию.

В последующие дни, так же, паромная переправа будет работать по традиционному расписанию, действующему с 5 апреля.