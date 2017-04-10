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Теплоход "Русь Великая" не смог завершить первый круиз из Самары

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Круизная навигация, которая началась в этом году раньше обычного, так же рано и прервалась, сообщает портал "Речфлот 63". Вчера, 9 апреля, досрочно завершился первый круиз теплохода "Русь Великая" в навигацию 2017 года.

Теплоход должен был из Самары дойти до Саратова и, после туристической стоянки, отправиться обратно. Однако добраться до Саратовской области судну так и не удалось. Причина — ледостав на участке от Сызрани до Балаково. В результате круиз полностью прошел в пределах Самарской области.

По той же причине не состоится и следующий более продолжительный тур по маршруту Самара — Волгоград — Самара, который должен был начаться сегодня, 10 апреля. 

Пассажирам, купившим билеты на этот рейс, в качестве замены оператор предложил совершить круиз "К крымским берегам" с 16 по 30 апреля по маршруту Самара — Керчь — Самара. Желающие смогут обменять билеты без доплат, рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии. Остальным туристам вернут полную стоимость путевки.

Теги: Самара Саратовская область туризм речные круизы Волга лед

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