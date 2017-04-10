Такси "Убер" снижает цены в Самаре и Тольятти

Компания Uber заявило о снижении цен на услуги в Самаре и Тольятти на 15%. С 10 апреля тариф на поездки на uberSTART составит 25 рублей за подачу автомобиля. Стоимость проезда за километр — 9.5 рублей и 2 рубля за минуту поездки. В результате, как утверждает компания, в целом стоимость снизится на 15%.
В компании заявляют, что теперь минимальная стоимость поездки UberSTART в Самаре составит 30 рублей и, к примеру, добраться от ТРК "Космопорт" до Загородного парка можно будет за 90 рублей.
Сообщается также, что сегодня среднее время подачи автомобилей, заказанных через приложение Uber в Самаре, составляет около 4 минут.
Последние комментарии
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?
Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.