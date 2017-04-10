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Права потребителя

Такси "Убер" снижает цены в Самаре и Тольятти

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Uber заявило о снижении цен на услуги в Самаре и Тольятти на 15%. С 10 апреля тариф на поездки на uberSTART составит 25 рублей за подачу автомобиля. Стоимость проезда за километр —  9.5 рублей и 2 рубля за минуту поездки. В результате, как утверждает компания, в целом стоимость снизится на 15%.

В компании заявляют, что теперь минимальная стоимость поездки UberSTART в Самаре составит 30 рублей и, к примеру, добраться от ТРК "Космопорт" до Загородного парка можно будет за 90 рублей.

Сообщается также, что сегодня среднее время подачи автомобилей, заказанных через приложение Uber в Самаре, составляет около 4 минут.

Теги: uber такси Самара Тольятти цены тарифы транспорт

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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