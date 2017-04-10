Такси "Убер" снижает цены в Самаре и Тольятти

Компания Uber заявило о снижении цен на услуги в Самаре и Тольятти на 15%. С 10 апреля тариф на поездки на uberSTART составит 25 рублей за подачу автомобиля. Стоимость проезда за километр — 9.5 рублей и 2 рубля за минуту поездки. В результате, как утверждает компания, в целом стоимость снизится на 15%.

В компании заявляют, что теперь минимальная стоимость поездки UberSTART в Самаре составит 30 рублей и, к примеру, добраться от ТРК "Космопорт" до Загородного парка можно будет за 90 рублей.

Сообщается также, что сегодня среднее время подачи автомобилей, заказанных через приложение Uber в Самаре, составляет около 4 минут.