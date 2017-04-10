Утверждены дни и время бронирования путевок в летние лагеря

Министерство социально-демографической и семейной политики определило даты бронирования льготных путевок в летние загородные оздоровительные лагеря Самарской области. В течение трех дней — 21, 22 и 24 апреля — родителям можно будет определится с местом отдыха детей и выбрать один из 33 лагерей.

В этом году бронирование путевок будет осуществляться по новой схеме. Как и прежде для получения данной услуги нужно будет использовать социальный портал министерства. Однако теперь сервис доступен только для граждан, зарегистрированных на сайте "Госуслуги". А так как на этом сайте требуется подтверждение личности, эту процедуру необходимо провести заблаговременно.

Получить путевку могут все дети Самарской области. Причем ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, будет отправлен на отдых бесплатно. В остальных случаях родители оплачивают от 30 до 50% стоимости путевки. Размер взноса варьируется в зависимости от комфортабельности размещения ребенка и типа летнего лагеря. Самая большая стоимость в лагерях санаторного типа, примерно 9,5 тыс.рублей. Получить льготную путевку с частичной оплатой за счет средств областного бюджета можно только один раз за летний сезон. Таким образом, если вы планируете отправить на отдых ребенка на несколько смен, то вторые-третьи путевки будут оплачиваться в полном объеме.

После того, как на соцпортале будет подтверждена ваша бронь, необходимо оплатить родительский взнос в любом отделении банка или почты. Затем для получения путевки необходимо обратиться в "Центр социальной помощи семье и детям" по месту жительства, а в Самаре данная услуга также предоставляется в подразделениях МФЦ. Для окончательного оформления потребуются документы, удостоверяющие личность ребенка и родителя, документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории региона, квитанцию об оплате и извещение о бронировании с социального портала.

В случае отказа от оплаченной путевки по уважительным причинам взнос можно будет вернуть. Деньги, за исключением банковской комиссии, будут зачислены на счет родителя.

Доставить ребенка до лагеря и обратно родителям предстоит самостоятельно.

Ориентировочная стоимость путевок и размер "родительского взноса" в 2017 году