Выставку "Ваш коттедж" посетило почти 4000 человек

С 6 по 9 апреля в ВК "Экспо-Волга" состоялась 9-я межрегиональная выставка "Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство". За четыре дня выставку посетили почти 4 тысячи человек.

С приветственным словом на открытии проекта выступил заместитель председателя правительства - министр строительства Самарской области Александр Баландин: "Из года в год усиливается стремление и желание людей жить в домах малой этажности, комфортных, удобных для проживания и при этом недорогих и в строительстве, и в эксплуатации".

Более 120 крупнейших компаний из различных регионов России представили свою продукцию на выставке. Посетители смогли по достоинству оценить актуальные предложения в области малоэтажного и коттеджного строительства, водоснабжения, ландшафтного дизайна, архитектуры, производства материалов.

Помимо эксклюзивных красочных стендов и выгодных предложений от экспонентов, компании-участники подготовили презентации, мастер-классы и семинары для посетителей - всего 40 мероприятий. Гости смогли получить профессиональные консультации от экспертов, приобрести проект своего будущего коттеджа.

В этом году состоялся конкурс "Серебряный куб", цель которого - содействовать продвижению на рынок новых технологий, качественных товаров и услуг. Экспертное жюри определило победителей - компании, которые наиболее успешно проявили себя в творческом состязании.

"Эта выставка служит площадкой, на которой можно найти поставщика и подрядчика, любые технические решения. Стоит задача удовлетворить интересы всех целевых аудиторий: профессионалов строителей и архитекторов, подрядчиков, обычных потребителей. "Ваш коттедж" - ключевая строительная выставка весеннего сезона. В рамках проекта традиционно поднимаются актуальные вопросы малоэтажного жилищного строительства, технологий и права, волнующие посетителей. Надеемся, что каждый посетитель смог здесь найти технологические решения для строительства своего красивого и надежного дома", - резюмировал генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.