16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Выращиваем виноград из черенков Секреты здоровой капустной рассады и ее пересадки в грунт Выбираем теплицу из поликарбоната Выращиваем здоровую рассаду огурцов Отличия, достоинства и недостатки покупных фасованных семян

Загородный дом Дом. Мебель. Интерьер

Выставку "Ваш коттедж" посетило почти 4000 человек

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 91
Версия для печати

С 6 по 9 апреля в ВК "Экспо-Волга" состоялась 9-я межрегиональная выставка "Ваш коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство". За четыре дня выставку посетили почти 4 тысячи человек.

С приветственным словом на открытии проекта выступил заместитель председателя правительства - министр строительства Самарской области Александр Баландин: "Из года в год усиливается стремление и желание людей жить в домах малой этажности, комфортных, удобных для проживания и при этом недорогих и в строительстве, и в эксплуатации".

Более 120 крупнейших компаний из различных регионов России представили свою продукцию на выставке. Посетители смогли по достоинству оценить актуальные предложения в области малоэтажного и коттеджного строительства, водоснабжения, ландшафтного дизайна, архитектуры, производства материалов.

Помимо эксклюзивных красочных стендов и выгодных предложений от экспонентов, компании-участники подготовили презентации, мастер-классы и семинары для посетителей - всего 40 мероприятий. Гости смогли получить профессиональные консультации от экспертов, приобрести проект своего будущего коттеджа.

В этом году состоялся конкурс "Серебряный куб", цель которого - содействовать продвижению на рынок новых технологий, качественных товаров и услуг. Экспертное жюри определило победителей - компании, которые наиболее успешно проявили себя в творческом состязании.

"Эта выставка служит площадкой, на которой можно найти поставщика и подрядчика, любые технические решения. Стоит задача удовлетворить интересы всех целевых аудиторий: профессионалов строителей и архитекторов, подрядчиков, обычных потребителей. "Ваш коттедж" - ключевая строительная выставка весеннего сезона. В рамках проекта традиционно поднимаются актуальные вопросы малоэтажного жилищного строительства, технологий и права, волнующие посетителей. Надеемся, что каждый посетитель смог здесь найти технологические решения для строительства своего красивого и надежного дома", - резюмировал генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Последние комментарии

Станислав Словов 25 января 2017 19:23 Декорируем дачный участок щебнем и декоративной щепой

А я не пожалел денег и замостил участок брусчаткой.

Фото на сайте

Первый стекольный магазин: уникальные технологии и традиционное качество

Первый стекольный магазин: уникальные технологии и традиционное качество

В Самаре прошла "Конференция "Весна 2015: экономические тенденции мебельного рынка"

В Самаре прошла "Конференция "Весна 2015: экономические тенденции мебельного рынка"

Салон "Дорадо" предлагает широкий ассортимент корпусной мебели

Салон "Дорадо" предлагает широкий ассортимент корпусной мебели

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30