Дольщикам "Ильинской плазы" хотят предложить жилье в другом районе Самары с доплатой

В конце марта в Волга Ньюс обратились участники долевого строительства семисекционного жилого дома переменной этажности в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе города Самары. Здание должно было стать частью глобального проекта - жилого комплекса "Монблан", за строительство которого в 2005 году взялась компания "Самарагорстрой".
Земельный участок есть или нет?
В 2007 году застройщик открыл продажи объекта, всего было заключено 120 договоров инвестирования. Однако вскоре ООО "Самарагорстрой" разорилось, в 2009 году началась процедура банкротства. Тогда ГСУ при ГУВД по Самарской области возбудило уголовное дело по факту хищения порядка 350 млн рублей у соинвесторов. А в 2014 году на конкурсной основе участок площадью 4485 кв. м на месте, где планировали построить ЖК "Монблан", бесплатно достался СК "Новый город". Взамен застройщик взял на себя обязательство удовлетворить права требования обманутых дольщиков.
В 2015 году ООО "Новый город" присоединил к уже имеющемуся участку еще два небольших и приступил к строительству нового жилого комплекса "Ильинская плаза". Застройщик сразу начал активные продажи квартир третьим лицам, при этом почему-то "забыв" про договоры долевого участия с дольщиками "Монблана". "Сейчас нам открыто заявляют, что СК "Новый город" нам ничего не должен, а земельного участка, переданного застройщику бесплатно, уже фактически не существует", - сетует одна из обратившихся в редакцию дольщиков, О.Павлова.
Когда дадут квартиры?
Между тем в министерстве строительства Самарской области нам сообщили, что СК "Новый город" получено разрешение на строительство жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземным паркингом в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского и Буянова. Правда, 2 апреля срок его действия уже истек. В то же время завершение строительства намечено на второй квартал 2017 года. "Перечень проблемных объектов утвержден постановлением правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329, - прокомментировали Волга Ньюс сложившуюся ситуацию в Министерстве строительства Самарской области. - В этот перечень включен и объект, расположенный в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова и Чкалова (ЖК "Монблан"). По нему в списках значится 61 человек".
В Минстрое также сообщили, что по условиям конкурса, проводимого в 2014 году с целью удовлетворения прав требований дольщиков, ООО СК "Новый город" принято обязательства по удовлетворению прав требований 120 участников долевого строительства. И вопрос будет исчерпан только после исполнения этих обязательств, а именно после предоставления жилого помещения, либо компенсации вложенных денежных средств дольщикам ЖК "Монблан".
"Ильинская плаза" - не для каждого
Обманутые дольщики утверждают, что земельный участок площадью 44 "сотки" достался строительной компании "Новый город" с обременением правами физических лиц. Правда, застройщик думает иначе.
"Ранее этот участок в 4485 кв. м был передан ООО "Самарагорстрой" по договору аренды, - рассказала Волга Ньюс директор СК ООО "Новый город" Наталья Зайцева. - В момент банкротства "Самарагорстрой" данный участок сняли с кадастрового учета по решению Ленинского суда в пользу третьего лица - одной из жительниц этого квартала. Затем Минстрой выдвинул на конкурс лот на достройку объекта при условии удовлетворения прав требований дольщиков. Конкурс выиграл СК "Новый город". В этом лоте не были прописаны ни сроки, ни порядок удовлетворения, ни границы участка, на котором права дольщиков будут удовлетворены. И привязки этого участка к дольщикам ЖК "Монблан" не существует".
Зайцева заявляет, что СК "Новый город" - не благотворительная, а коммерческая организация. "Мы будем удовлетворять права дольщиков, как только появится такая возможность. Сейчас мы готовим экономический расчет для областного Минстроя", - говорит представитель застройщика. Более того, по ее словам, обманутые дольщики ЖК "Монблан" могут и вовсе не получить свои квартиры в "Ильинской плазе". "Для удовлетворения их прав предлагается выделить другую площадку (не в центре города), где будет разработан проект многоквартирного дома с теми параметрами, на которые эти дольщики заключали договоры. Возможно, дольщикам придется доплатить за приобретенные ими в далеком 2007 году метры", - утверждает Зайцева, добавляя, что за 10 лет экономика страны сильно изменилась. И если в 2007 году люди покупали квартиры в ЖК "Монблан" за 30-39 тыс. рублей за 1 кв. м, то сегодня они требуют предоставить им жилье стоимостью более 60 тыс. рублей за 1 кв. м.
Сергей Абрамович, руководитель департамента государственных услуг и надзора в сфере строительства министерства строительства Самарской области:
- Министерство проинформировано о темпах проводимой работы и вопросах взаимодействия по удовлетворению прав граждан. Вопрос урегулирования ситуации по завершению строительства и удовлетворению нарушенных прав граждан данного объекта рассмотрят на ближайшем заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области при губернаторе Самарской области.
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