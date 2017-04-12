16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Какие продукты покупают самарцы в Великий Пост Перед Пасхой цены на куриные яйца останутся на прежнем уровне Пошаговая инструкция безопасных покупок в Интернет В Самаре откроется второй магазин одежды от Тимати На месте самарского "Дома мебели" откроется "Перекресток"

Шопинг Отдых

﻿13 апреля Губернский рынок в Самаре закроют на ежегодную генеральную уборку

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

Завтра, 13 апреля Губернский рынок не будет работать в связи с генеральной уборкой павильонов, сообщает администрация рынка.

Уже сейчас на всех входных дверях с обеих сторон рынка висят предупредительные объявления для арендаторов и покупателей. Сообщается, что на следующий день, в пятницу, рынок будет работать в штатном режиме.

Напомним, Губернский рынок уже не в первый раз закрывается на апрельский субботник. Генеральная уборка здесь проводится ежегодно.

Теги: Губернский рынок Самара торговля покупки

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Последние комментарии

Андрей Борсуков 28 ноября 2016 15:57 Первую Всероссийскую ярмарку в Самаре посетили 26 тысяч человек

Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

Михаил Вдовин 17 мая 2016 14:22 Открытие гипермаркета "Лента" в "Авроре" перенесено на конец мая

Так конец когда?

Фото на сайте

"Лента" в ТЦ "Гудок" не успевает открыться в заявленное время

"Лента" в ТЦ "Гудок" не успевает открыться в заявленное время

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

Новый магазин "Пятерочка" открылся в Волжском

Новый магазин "Пятерочка" открылся в Волжском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30