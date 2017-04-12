﻿13 апреля Губернский рынок в Самаре закроют на ежегодную генеральную уборку

Завтра, 13 апреля Губернский рынок не будет работать в связи с генеральной уборкой павильонов, сообщает администрация рынка.
Уже сейчас на всех входных дверях с обеих сторон рынка висят предупредительные объявления для арендаторов и покупателей. Сообщается, что на следующий день, в пятницу, рынок будет работать в штатном режиме.
Напомним, Губернский рынок уже не в первый раз закрывается на апрельский субботник. Генеральная уборка здесь проводится ежегодно.
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?