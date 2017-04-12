С 14 апреля начинают ходить теплоходы до Гавриловой поляны и Шелехметь

В пятницу, 14 апреля, открывается навигация по пригородным маршрутам Самара — Шелехметь и Самара — Гаврилова поляна, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Теплоход до Шелехмети от Речного вокзала будет отправляться в 8:15 и 16:00. В село судно будет прибывать в 9:15 и 17:00, отправление обратно в Самару — через 15 минут. В Самару теплоход будет прибывать в 10:40 и 18:45. По пути судно также будет заходить на Нижний пляж - в 8:40 и 16:25 по направлению в Шелехметь и в 10:15 и 18:00 по направлению в Самару.

Билеты от Самары до Шелехмети в 2017 году будут стоить 90 рублей, детский — за полцены.

До Гавриловой поляны судно будет отправляться в 7:45 из Самары, в 8:45 — от Поляны им. Фрунзе и будет прибывать в Подгоры в 9:30, а на Гаврилову поляну - в 9:50. Обратно, от Гавриловой поляны теплоход будет отправляться в 17:00, в 17:20 - от Подгор. Прибытие на пристань Поляны им. Фрунзе — 17:50 и в Самару — в 18:40.

Билет на данном направлении будет стоить 80 рублей. За ребенка придется заплатить 40 рублей.