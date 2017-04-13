Chevrolet Niva получила новые опции и стала дороже

С 17 апреля GM-АвтоВАЗ начинает производство автомобилей Chevrolet Niva с новыми опциями, сообщил сайт предприятия.

Комплектации L, LC, GL, GLC, LE, LE+ дополнены:

системой автоматического включения ближнего света;

обновленной комбинацией приборов с регулируемой подсветкой;

USB розеткой для питания мобильных устройств.

В комплектациях с кондиционером (LC, GL, GLC, LE, LE+) доступна опция охлаждаемого перчаточного ящика.

В комплектациях GLC, LE+ появятся:

многофункциональный подлокотник;

регулировка водительского сиденья по высоте;

камера заднего вида с выведением изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида;

тонировка стекол задних боковых дверей и задней открывающейся двери.

В комплектациях LE, LE+ будет установлен сапун редуктора заднего моста.

Во всех комплектациях с началом движения ближний свет включается автоматически.

В обновленной комбинации приборов функциональный дизайн предусматривает регулировку интенсивности подсветки. С помощью USB розетки можно зарядить смартфон или планшет, подключить любое портативное устройство.

В версиях автомобиля с кондиционером в охлаждаемом перчаточном ящике можно разместить до полутора литров охлажденных напитков. В максимальных комплектациях многофункциональный подлокотник можно трансформировать в подставку под напитки для пассажиров заднего ряда сидений.

Регулировка водительского сиденья по высоте в сочетании с имеющейся регулировкой руля и продольной регулировкой сиденья позволит водителю любого роста занять максимально удобное положение за рулем.

Камера заднего вида встроена во внутрисалонное зеркало заднего вида.

Глубоко тонированные стекла задних боковых дверей и задней открывающейся двери, установленные на конвейере, лишены недостатков пленочного покрытия в виде износа, отслаивания, царапин, отмечают в релизе.

В комплектациях LE и LE+ сапун редуктора заднего моста предотвратит возможное попадание воды в картер редуктора при преодолении бродов и остановке в водном пространстве.

Рекомендованные розничные цены на Chevrolet Niva с новыми опциями: