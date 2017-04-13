16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Продажи Datsun в первом квартале 2017 года выросли на 50% АвтоВАЗ выпустит юбилейную версию Lada 4х4 Продажи Lada в первом квартале выросли на 8% АвтоВАЗ отзывает более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta Что делать, если ваша машина пострадала по вине коммунальщиков

Автомобили

Chevrolet Niva получила новые опции и стала дороже

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 82
Версия для печати

С 17 апреля GM-АвтоВАЗ начинает производство автомобилей Chevrolet Niva с новыми опциями, сообщил сайт предприятия.

Комплектации L, LC, GL, GLC, LE, LE+ дополнены:

  • системой автоматического включения ближнего света;
  • обновленной комбинацией приборов с регулируемой подсветкой;
  • USB розеткой для питания мобильных устройств.

В комплектациях с кондиционером  (LC, GL, GLC, LE, LE+) доступна опция охлаждаемого перчаточного ящика.

В комплектациях GLC, LE+ появятся:

  • многофункциональный подлокотник;
  • регулировка водительского сиденья по высоте;
  • камера заднего вида с выведением изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида;
  • тонировка стекол задних боковых дверей и задней открывающейся двери.

В комплектациях LE, LE+ будет установлен сапун редуктора заднего моста.

Во всех комплектациях с началом движения ближний свет включается автоматически.

В обновленной комбинации приборов функциональный дизайн предусматривает регулировку интенсивности подсветки. С помощью USB розетки можно зарядить смартфон или планшет, подключить любое портативное устройство.

В версиях автомобиля с кондиционером  в охлаждаемом перчаточном ящике можно разместить до полутора литров охлажденных напитков. В максимальных комплектациях многофункциональный подлокотник можно трансформировать в подставку под напитки для пассажиров заднего ряда сидений.

Регулировка водительского сиденья по высоте в сочетании с имеющейся регулировкой руля и продольной регулировкой сиденья позволит водителю любого роста занять максимально удобное положение за рулем.

Камера заднего вида встроена во внутрисалонное зеркало заднего вида.

Глубоко тонированные стекла задних боковых дверей и задней открывающейся двери, установленные на конвейере, лишены недостатков пленочного покрытия в виде износа, отслаивания, царапин, отмечают в релизе.

В комплектациях LE и LE+ сапун редуктора заднего моста предотвратит возможное попадание воды в картер редуктора при преодолении бродов и остановке в водном пространстве.

Рекомендованные розничные цены на Chevrolet Niva с новыми опциями:

  • L  — 588 тыс. руб.;
  • LC  — 630 тыс. руб.;
  • GL  — 670 тыс. руб.;
  • LE  — 674 тыс. руб.;
  • GLC  — 719,5 тыс. руб.;
  • LE+  — 732,5 тыс. рублей.
Теги: GM-АвтоВАЗ Chevrolet Niva машиностроение автопром продажа автомобилей Тольятти

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Последние комментарии

Вадим Коршиков 22 февраля 2017 15:55 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!

Иван Соломатов 29 января 2017 17:48 Обманутые клиенты автосалона "АТЦ Самара" защищают свои права в суде

Друзья мои! Спасибо всем неравнодушным! Мы уже одержали малюсенькую победу - с сегодняшнего дня петиция (благодаря Вашим подписям под ней) стала общедоступной на сайте https://www.change.org Ещё раз - СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Теперь мы на полпути к настоящей борьбе за честность, за наших близких и родных!

Фото на сайте

Continental провел презентацию новых зимних шин

Continental провел презентацию новых зимних шин

АвтоВАЗ показал элементы интерьера Lada XRAY

АвтоВАЗ показал элементы интерьера Lada XRAY

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30