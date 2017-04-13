Chevrolet Niva получила новые опции и стала дороже

С 17 апреля GM-АвтоВАЗ начинает производство автомобилей Chevrolet Niva с новыми опциями, сообщил сайт предприятия.
Комплектации L, LC, GL, GLC, LE, LE+ дополнены:
- системой автоматического включения ближнего света;
- обновленной комбинацией приборов с регулируемой подсветкой;
- USB розеткой для питания мобильных устройств.
В комплектациях с кондиционером (LC, GL, GLC, LE, LE+) доступна опция охлаждаемого перчаточного ящика.
В комплектациях GLC, LE+ появятся:
- многофункциональный подлокотник;
- регулировка водительского сиденья по высоте;
- камера заднего вида с выведением изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида;
- тонировка стекол задних боковых дверей и задней открывающейся двери.
В комплектациях LE, LE+ будет установлен сапун редуктора заднего моста.
Во всех комплектациях с началом движения ближний свет включается автоматически.
В обновленной комбинации приборов функциональный дизайн предусматривает регулировку интенсивности подсветки. С помощью USB розетки можно зарядить смартфон или планшет, подключить любое портативное устройство.
В версиях автомобиля с кондиционером в охлаждаемом перчаточном ящике можно разместить до полутора литров охлажденных напитков. В максимальных комплектациях многофункциональный подлокотник можно трансформировать в подставку под напитки для пассажиров заднего ряда сидений.
Регулировка водительского сиденья по высоте в сочетании с имеющейся регулировкой руля и продольной регулировкой сиденья позволит водителю любого роста занять максимально удобное положение за рулем.
Камера заднего вида встроена во внутрисалонное зеркало заднего вида.
Глубоко тонированные стекла задних боковых дверей и задней открывающейся двери, установленные на конвейере, лишены недостатков пленочного покрытия в виде износа, отслаивания, царапин, отмечают в релизе.
В комплектациях LE и LE+ сапун редуктора заднего моста предотвратит возможное попадание воды в картер редуктора при преодолении бродов и остановке в водном пространстве.
Рекомендованные розничные цены на Chevrolet Niva с новыми опциями:
- L — 588 тыс. руб.;
- LC — 630 тыс. руб.;
- GL — 670 тыс. руб.;
- LE — 674 тыс. руб.;
- GLC — 719,5 тыс. руб.;
- LE+ — 732,5 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!
Друзья мои! Спасибо всем неравнодушным! Мы уже одержали малюсенькую победу - с сегодняшнего дня петиция (благодаря Вашим подписям под ней) стала общедоступной на сайте https://www.change.org Ещё раз - СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Теперь мы на полпути к настоящей борьбе за честность, за наших близких и родных!