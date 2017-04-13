В самарском "Метро" нашли зараженные иранские киви

Сотрудники фитосанитарного отдела самарского Россельхознадзора провели карантинный контроль плодов киви из Ирана - по заявке ООО "Метро Кеш энд Кэрри". По результатам проверки специалисты обнаружили объект, похожий на карантинный, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

ФГБУ "Самарский референтный центр Россельхознадзора" провел лабораторные исследования, которые подтвердили наличие карантинного объекта - тутовой щитовки.

В ведомстве сообщают, что импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовок, вследствие короткого периода жизни и ограниченной способности к передвижению. Для человека вредитель также не представляет опасности. Однако специалисты все же рекомендуют тщательно промывать фрукты перед употреблением.

В результате, не смотря на выявленные нарушения, подкарантинная продукция (плоды киви) была выпущена в свободное обращение согласно карантинным правилам фитосанитарной безопасности, действующим на территории Таможенного союза.