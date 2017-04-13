В самарском "Метро" нашли зараженные иранские киви

Сотрудники фитосанитарного отдела самарского Россельхознадзора провели карантинный контроль плодов киви из Ирана - по заявке ООО "Метро Кеш энд Кэрри". По результатам проверки специалисты обнаружили объект, похожий на карантинный, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
ФГБУ "Самарский референтный центр Россельхознадзора" провел лабораторные исследования, которые подтвердили наличие карантинного объекта - тутовой щитовки.
В ведомстве сообщают, что импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовок, вследствие короткого периода жизни и ограниченной способности к передвижению. Для человека вредитель также не представляет опасности. Однако специалисты все же рекомендуют тщательно промывать фрукты перед употреблением.
В результате, не смотря на выявленные нарушения, подкарантинная продукция (плоды киви) была выпущена в свободное обращение согласно карантинным правилам фитосанитарной безопасности, действующим на территории Таможенного союза.
Последние комментарии
они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?
Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.