В Самаре отменили трибьют-концерт "Кино" с симфоническим оркестром

Завтра, 14 апреля, в Доме офицеров должны были прозвучать песни Виктора Цоя в исполнении официальной трибьют-группы "Солнечные дни" и симфонического оркестра. Дирижером был анонсирован Виктор Бабарикин. На выступлении зрители должны были увидеть трибьют-шоу "Симфонические огурцы".

Однако концерт отменили по неизвестным причинам. Деньги за билеты можно вернуть в полном объеме по бланкам Biletsamara в ТЦ "Русь", сообщает пресс-служба концертного агентства.

Возврат билетов, приобретенных на мероприятия при покупке билета через интернет, с помощью пластиковых карт, осуществляется безналичным расчетом. Запросы принимаются на электронную почту kassy@kkoncert.ru. В письме необходимо указать, на какое мероприятие был приобретён билет, на кого оформлялся заказ, дата оплаты билета, код оплаты и последние четыре цифры банковской карты, с которой была произведена оплата.