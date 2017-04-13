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В Самаре отменили трибьют-концерт "Кино" с симфоническим оркестром

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завтра, 14 апреля, в Доме офицеров должны были прозвучать песни Виктора Цоя в исполнении официальной трибьют-группы "Солнечные дни" и симфонического оркестра. Дирижером был анонсирован Виктор Бабарикин. На выступлении зрители должны были увидеть трибьют-шоу "Симфонические огурцы".
Однако концерт отменили по неизвестным причинам. Деньги за билеты можно вернуть в полном объеме по бланкам Biletsamara в ТЦ "Русь", сообщает пресс-служба концертного агентства.

Возврат билетов, приобретенных на мероприятия при покупке билета через интернет, с помощью пластиковых карт, осуществляется безналичным расчетом. Запросы принимаются на электронную почту kassy@kkoncert.ru. В письме необходимо указать, на какое мероприятие был приобретён билет, на кого оформлялся заказ, дата оплаты билета, код оплаты и последние четыре цифры банковской карты, с которой была произведена оплата.

Теги: Самара отмена концерта концерты ОДО музыка

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