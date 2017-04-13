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Банки и вклады Деньги

Банки тратят на кибербезопасность в три раза больше, чем остальные компании

МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно результатам исследования "Лаборатории Касперского", средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает 58 миллионов долларов: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.

В большинстве случаев подобные траты оправдываются: представители банков сообщают о значительно меньшем количестве компьютерных преступлений, чем компании такого же размера в других отраслях. Более того, 64% опрошенных заявили, что будут вкладывать в улучшение защиты независимо от окупаемости этих инвестиций.

Рост вложений в киберзащиту имеет веские основания: в последние несколько лет количество угроз для финансовой индустрии неуклонно растет, они становятся все более сложными и чреваты серьезными последствиями. Так, 70% банков сообщили о том, что за последний год они понесли денежные потери в результате кибермошенничества. Больше всего опасений вызывают риски, связанные с мобильным банкингом: 42% респондентов считают, что в ближайшие три года им будет пользоваться подавляющее число клиентов, в то время как уровень киберграмотности пользователей останется низким. Это грозит увеличением количества инцидентов, связанных с кражей денег через мобильные устройства.

Среди других актуальных угроз для пользователей банки выделили фишинг: с ним в 2016 году сталкивались клиенты 46% компаний. Еще одна сфера повышенного риска — банкоматы. Причем всего 19% банков обеспокоены угрозой атак на них, в то время как в 2016 году объем вредоносного ПО для банкоматов вырос на 20% по сравнению с 2015 годом.

Неосторожность пользователей и возрастающее количество атак заставляют банки пересмотреть приоритеты по обеспечению безопасности: 61% участников исследования назвал улучшение защиты приложений и сайтов одним из главных приоритетов. На втором месте (52%) оказалось внедрение более надежных систем авторизации.

"Борьба с постоянно меняющимися киберугрозами становится для банков первостепенной задачей. Чтобы закрыть все слабые места и обеспечить безопасность финансовых услуг, представители отрасли должны выполнить ряд обязательных условий. Сегодня уже недостаточно использовать только технические защитные решения. Также необходимо собирать информацию о возможных инцидентах, проводить расследования уже произошедших атак, обучать персонал основам кибербезопасности", — прокомментировал Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention "Лаборатории Касперского".

Kaspersky Fraud Prevention — решение "Лаборатории Касперского" для защиты от финансового мошенничества. Оно не просто устраняет последствия мошеннического инцидента, но и дает организациям возможность опередить злоумышленников: платформа активно блокирует попытки похитить данные пользователей, устраняя угрозу до того, как будет нанесен ущерб.

Подробнее о результатах исследования можно узнать в отчете "Лаборатории Касперского".

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Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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ну да, кредиты под 30% это конечно нормально

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