Александр Терентьев: "Посетители ресторанов должны иметь право выбора между "хмельным" и безалкогольным пивом"

В России наметилась тенденция постепенного роста сегмента безалкогольного пива. И по мнению президента холдинга "Рестория" Александра Терентьева, этот тренд не прошел мимо Самары.

"Мы становимся цивилизованными, перестаем пить за рулем, употреблять спиртное на спортивных и общественных мероприятиях", — прокомментировал он, выступая на "круглом столе", посвященном росту спроса среди российских потребителей на безалкогольное пиво.

"Безалкогольное пиво идет в рост, и это факт, — считает Терентьев. — Мы ощущаем это движение, но пока очень незначительное, не более пяти процентов. В том числе связано это ростом количества ресторанов вокруг спортивных объектов. 12 апреля я был в Мюнхене на матче Баварии с Реалом. И все рестораны вокруг Альянс Арены, да и в ней самой торгуют пивом. И везде есть безалкогольное. Естественно Самара, к 2018 году должна готовиться к этому. Ресторанам тоже нужно включать эти напитки в свое меню, если они хотят быть ориентированными на потребителя, предоставить ему широкий выбор напитков и воспитывать в своих посетителях культуру их потребления. В конце концов все это связано не только со спортивными мероприятиями, но и имиджем нашего города.

По мнению Александра Терентьева, сегодня в каждом уважающем себя заведении в меню обязательно имеется как минимум три сорта "хмельного" пива и один сорт безалкогольного. "По крайней мере в сети заведений "Рестория" это так, — уточняет ресторатор. — Посетитель всегда должен иметь возможность сделать выбор, какой формат отдыха ему будет удобен в то или иное время".