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Права потребителя

Александр Терентьев: "Посетители ресторанов должны иметь право выбора между "хмельным" и безалкогольным пивом"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России наметилась тенденция постепенного роста сегмента безалкогольного пива. И по мнению президента холдинга "Рестория" Александра Терентьева, этот тренд не прошел мимо Самары.

Фото: Архив «ВН»

"Мы становимся цивилизованными, перестаем пить за рулем, употреблять спиртное на спортивных и общественных мероприятиях", — прокомментировал он, выступая на "круглом столе", посвященном росту спроса среди российских потребителей на безалкогольное пиво.

"Безалкогольное пиво идет в рост, и это факт, — считает Терентьев. — Мы ощущаем это движение, но пока очень незначительное, не более пяти процентов. В том числе связано это ростом количества ресторанов вокруг спортивных объектов. 12 апреля я был в Мюнхене на матче Баварии с Реалом. И все рестораны вокруг Альянс Арены, да и в ней самой торгуют пивом. И везде есть безалкогольное. Естественно Самара, к 2018 году должна готовиться к этому. Ресторанам тоже нужно включать эти напитки в свое меню, если они хотят быть ориентированными на потребителя, предоставить ему широкий выбор напитков и воспитывать в своих посетителях культуру их потребления. В конце концов все это связано не только со спортивными мероприятиями, но и имиджем нашего города.

По мнению Александра Терентьева, сегодня в каждом уважающем себя заведении в меню обязательно имеется как минимум три сорта "хмельного" пива и один сорт безалкогольного. "По крайней мере в сети заведений "Рестория" это так, — уточняет ресторатор. — Посетитель всегда должен иметь возможность сделать выбор, какой формат отдыха ему будет удобен в то или иное время".

Теги: Терентьев Александр Самара пиво алкоголь круглый стол Волга Ньюс спорт рестораны напитки

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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