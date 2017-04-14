В Самаре строятся два детсада, еще три - капитально ремонтируются

В Самаре стабилизировался поток детей к зачислению в детские сады. Однако очередность в микрорайонах с плотной жилой застройкой существует. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина.

"Прежде всего это район Постникова оврага — самая критичная с точки зрения наличия социальных объектов жилая застройка. Упущение предыдущих лет, когда велось активное жилищное строительство, а места под новые детские сады и школы не выделялись", — отметила Галузина.

В настоящее время строительство детсадов ведется в новых микрорайонах. "Так, в Волгаре возводится второй детсад, на 240 мест. В Крутых Ключах тоже будет еще один сад — на 350 мест. Есть несколько зданий, которые находятся в капитальном ремонте (ул. Венцека 33, пер. Гончарова 1, ул. Георгия Ратнера 25). Ждем бюджетного финансирования. Открываем новые группы, где это возможно", — сообщила руководитель городского департамента образования.