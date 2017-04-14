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Автомобили

Новый начальник самарского РЭО ГИБДД рассказал о преимуществах получения водительских удостоверений через портал Госуслуг

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 апреля самарским СМИ представили нового начальника РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре — майора полиции Владимира Михайлова. После знакомства с журналистами он рассказал им о правилах предварительной записи на получение государственных услуг в электронном виде по регистрации транспортных средств и оформлению водительских удостоверений.

Фото: ФОТО АВТОРА

"Замену водительствого удостоверения можно осуществить в любом МФЦ Самары, — отметил начальник РЭО. — Для этого гражданину необходимо обратиться в многофункциональный центр, там его сфотографируют, возьмут образец электронной подписи, после чего все это автоматически пересылается в ГИБДД, без участия самого заявителя. И спустя две недели в назначенное время гражданин снова приходит в МЦФ, где ему выбают готовое удостоверение".

Также, по словам Михайлова, у самарцев есть возможность воспользоваться сервисом электронной очереди через портал Госуслуг. То есть зарегистрированный на нем автовладелец может записаться на определенное, удобное для него время и более того, оплатить госпошлину через тот же портал со скидкой 30%. "После этого заявитель приходит к нам в РЭО и зарегистрировать свое транспортно средство, — говорит Михайлов, — получить или обменять свое водительское удостоверение. Время ожидания в очереди составляет не более 15 минут. На получение самой государственной услуги не должно уйти больше одного часа. Впрочем, в случае с заменой или выдачей водительских удостоверений на деле все проходит намного быстрее".

Около 43% жителей Самары сегодня используют портал Госуслуг при обращении в РЭО ГИБДД

Размеры госпошлин (по состоянию на 01.01.2017 г.)

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