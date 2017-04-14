В Самарской области зафиксированы первые случаи укусов клещей

С начала эпидемиологического сезона в области зафиксировано двое пострадавших от укусов клещами, среди них один ребенок, сообщает региональный Роспотребнадзор. Это относительно неплохой показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — тогда было зарегистрировано уже 41 случай.

Как сообщают в ведомстве, в целях предотвращения укусов клещей в Самарской области регулярно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей: в парках, скверах, лесах близ населенных пунктов, кладбищ, летних детских лагерей, турбаз и др. В 2017 году противоклещевые обработки проведут на общей площади 3579 га.

Отмечается также, что за истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 2383 человека.