В Самарской области зафиксированы первые случаи укусов клещей

С начала эпидемиологического сезона в области зафиксировано двое пострадавших от укусов клещами, среди них один ребенок, сообщает региональный Роспотребнадзор. Это относительно неплохой показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — тогда было зарегистрировано уже 41 случай.
Как сообщают в ведомстве, в целях предотвращения укусов клещей в Самарской области регулярно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей: в парках, скверах, лесах близ населенных пунктов, кладбищ, летних детских лагерей, турбаз и др. В 2017 году противоклещевые обработки проведут на общей площади 3579 га.
Отмечается также, что за истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 2383 человека.
Последние комментарии
Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.
ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?