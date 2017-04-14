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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

В Самарской области зафиксированы первые случаи укусов клещей

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала эпидемиологического сезона в области зафиксировано двое пострадавших от укусов клещами, среди них один ребенок, сообщает региональный Роспотребнадзор. Это относительно неплохой показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — тогда было зарегистрировано уже 41 случай.

Как сообщают в ведомстве, в целях предотвращения укусов клещей в Самарской области регулярно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей: в парках, скверах, лесах близ населенных пунктов, кладбищ, летних детских лагерей, турбаз и др. В 2017 году противоклещевые обработки проведут на общей площади 3579 га.

Отмечается также, что за истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 2383 человека.

Теги: Самарская область Роспотребнадзор клещи вакцинация энцефалит боррелиоз

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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