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Земельная политика Недвижимость

Обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета стало проще и без госпошлины

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заявители получили возможность обжаловать решения о приостановлении кадастрового учета в досудебном порядке. В том числе в рамках единой процедуры, при которой происходит одновременная постановка на кадастровый учет и регистрация прав недвижимости. При Управлении Росреестра по Самарской области создана специальная апелляционная комиссия.

Создание апелляционной комиссии по обжалованию решений о приостановлении государственного кадастрового учета обеспечивает право граждан на защиту своих интересов, позволит разгрузить судебные органы, а также будет способствовать искоренению коррупционной составляющей, считают в Росреестре.

Напомним, ранее решения о приостановлении государственного кадастрового учета можно было обжаловать исключительно в суде. Теперь заявитель будет обращаться сначала в апелляционную комиссию, и только потом — если посчитает необходимым — в суд. Государственной пошлиной обжалование решения в апелляционной комиссии не облагается.

Подать заявление об обжаловании могут заинтересованные лица или их представители (включая кадастровых инженеров) в течение 30 дней с даты принятия решения о приостановлении кадастрового учета.

Прежде чем прийти за обжалованием решения о приостановке кадастрового учета, Управление Росреестра по Самарской области рекомендует заявителям обратиться в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров, чтобы понять, есть ли основания для обращения.

"Составы апелляционных комиссий утверждены 5 апреля 2017 года и размещены на сайте Росреестра, — говорит ответственный секретарь апелляционной комиссии при Управлении Константин Минин. — Комиссия будет работать в центральном офисе Управления Росреестра по Самарской области. Обращение можно направить по почте или принести лично по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 3. Телефон для справок (846) 339-37-97".

Теги: Минин Константин Самара Росреестр кадастровая оценка земельная политика суд

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